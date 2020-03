Kathy Griffin, acuzaţii la adresa lui Trump, de pe patul de spital: „Minte. Nu m-au testat pentru COVID-19 din cauza restricţiilor“

Într-un tweet, actriţa l-a acuzat pe Trump că a minţit cu privire la disponibilitatea testelor de coronavirus din Statele Unite, pe fondul pandemiei care a luat mii de vieţi şi care continuă să se răspândească în întreaga lume.

„El (Donald Trump – n.r.) minte. Am fost trimisă în camera de izolare # COVID19 dintr-un spital dintr-o unitate de îngrijire medicală de urgenţă separată după ce am prezentat simptome insuportabil de dureroase. Spitalul nu m-a putut testa pentru #coronavirus din cauza restricţiilor Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (Pence task force). # TESTTESTTEST“, a scris Griffin, miercuri.

Griffin a împărtăşit cu fanii şi două fotografii în tweet-ul ei, în care apare într-un pat de spital, în timp ce purta şi o mască de protecţie peste nas şi gură.

He’s lying. I was sent to the #COVID19 isolation ward room in a major hospital ER from a separate urgent care facility after showing UNBEARABLY PAINFUL symptoms. The hospital couldn’t test me for #coronavirus because of CDC (Pence task force) restrictions. #TESTTESTTEST https://t.co/18fRiOBsdN pic.twitter.com/0sU9fHu4r0