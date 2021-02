Justin Timberlake, acuzat de sexism şi misoginism, le-a cerut scuze artistelor Britney Spears şi Janet Jackson

"Am văzut mesajele, comentariile şi preocupările şi vreau să răspund", a scris el. "Îmi pare foarte rău pentru momentele din viaţa mea în care acţiunile mele au contribuit la problemă, în care am vorbit sau nu ceea ce este corect. Înţeleg că am beneficiat de un sistem care acceptă misoginismul şi rasismul".

"Vreau în mod special să-mi cer scuze faţă de Britney Spears şi Janet Jackson, în mod individual, pentru că ţin la aceste femei şi le respect şi ştiu că am eşuat".

În ambele cazuri, motivele scuzelor sale sunt pentru acţiuni sau afirmaţii de acum aproape 20 de ani: el şi Spears s-au întâlnit pe când erau staruri adolescente, şi atunci el a spus public că a avut o relaţie intimă cu ea şi mai târziu a acuzat-o că l-a înşelat - o poveste care a apărut într-un videoclip al unui cântec din 2002 "Cry Me a River", în care apărea o actriţă care semăna cu Spears.

Această situaţie a reapărut recent în documentarul "Framing Britney Spears", care vorbeşte despre restricţiile la care a fost supusă începând cu 2008, dar mai mult despre atitudinile sexiste şi modul în care a fost tratată de mass-media şi de alte persoane de-a lungul carierei.

Scandalul de la Super Bowl din 2004 în jurul lui Timberlake, care a descris atunci drept "funcţionarea defectuoasă a garderobei" când i-a rupt bluza cântăreţei Janet Jackson expunându-i un sân, a cauzat reacţii critice din partea publicului şi o anchetă a Federal Communication Commission.

În timp ce situaţia nu a fost niciodată lămurită public, Jackson a suportat criticile, în timp ce Timberlake - care a fost cel care i-a desfăcut bustiera - a reuşit să se ferească de responsabilitatea acelui moment şi în anii următori a devenit unul dintre cele mai mari staruri şi chiar s-a întors la Super Bowl pentru un show în 2018. În comparaţie, cariera lui Jackson a fost afectată serios şi nu şi-a revenit. Ea nu a comentat pulic incidentul.

"Framing Britney Spears" vorbeşte despre problema tutelei sale financiare cu care se confruntă Britney Spears de mai mult timp, a fost realizat de New York Times. El documentează ascensiunea cântăreţei la statut de vedetă mondială şi controvesa din jurul averii sale.