Horia Brenciu, mărturisiri despre copilărie: „Noi am fost o familie săracă. Mama a dispărut dintre noi când aveam 11 ani“

Este unul dintre artiştii care radiază bucurie şi entuziasm, însă Horia Brenciu nu a fost un răsfăţat al sorţii. Artistul a avut o copilărie dificilă, despre care vorbeşte foarte rar.

„Cred că puţină lume ştie lucrul ăsta, noi am fost o familie săracă. Mama a dispărut dintre noi când eu aveam 11 ani şi fratele meu 10. Brusc, eu şi tata am simţit că trebuie să reglăm anumite îndatoriri pe care le avea mama. Tata s-a ocupat cât a putut de educaţie şi el era bucătarul în casă. (…) La Braşov, nu numai că nu se găsea nimic (de mâncare) şi cozile erau de la 2-3-4 dimineaţa, dar se mai şi stingea lumina', a spus Horia la Vorbeşte lumea.

Horia Brenciu trăieşte o frumoasă poveste de dragoste, de mai bine de 14 ani, cu Alice Dumitrescu, iar împreună cresc patru copii, de care se simt tare mândri. Spune că familia este „pansament” pentru orice, iar pentru soţie are numai cuvinte de laudă: „Îi admir viaţa, cariera, realizările, toate îndeletnicirile pe care le are prin casă şi în afara ei şi aici mă refer în special la grădinărit. Îi admir forţa şi răbdarea cu care ne ţine pe mine şi pe cei 4 copiii ai noştri în frâu. O admir şi o ador pentru toate momentele matinale când mă cheamă la micul dejun. Şi cred că o să mai am multe de admirat la ea…”, a spus Horia Brenciu pentru avantaje.ro.