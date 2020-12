Gianluca Vacchi, înainte de celebritate. Nu avea atâtea tatuaje şi purta haine demodate

Are 53 de ani!

E milionar, e CEO, e DJ şi mai nou a intrat şi în rolul de tată. Pare un vis, nu? Dar aceasta e viaţa lui Gianluca Vacchi, playboy-ul Instagramului în vârstă de 53 de ani. E momentul acum să îl cunoaştem pe adevăratul star, pe cel din spatele pozelor perfecte de pe Instagram. Nici cei mai bogaţi bărbaţi ai planetei nu s-au născut perfecţi, iar imaginile cu ei din trecut sunt cele mai bune dovezi.

Banii nu aduc fericirea? Ei bine, iată că banii aduc o transformare din cap până în picioare. Acum ani de zile, Gianluca Vacchi nu era atât de preocupat de felul în care arată, ci de averea sa. Are acum sume impresionante în conturi şi aşa şi-a permis o transformare fizică de proporţii. Poate că a apelat şi la medicul estetician, poate că are şi un antrenor de fitness, dar sigur a investit mult în această schimbare. În trecut nu avea nici corp tonifiat, nici atâtea zeci de tatuaje, purta părul lung, haine obişnuite şi avea şi câteva kilograme în plus. Să nu mai vorbim de corpul tonifiat...nici vorbă pe atunci, în 2008.

