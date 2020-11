George Clooney le-a dat câte un milion de dolari prietenilor care l-au ajutat în tinereţe: „E o karma bună acolo”

De curând, Clooney a relatat şi el povestea pentru prima dată într-un interviu acordat revistei GQ.



Marea zi a cadourilor a avut loc în 27 septembrie 2013, chiar înainte de premiera filmului „Gravity” în care a jucat Clooney.



Filmul s-a dovedit a fi „o afacere foarte bună” pentru actor deoarece s-a înţeles să fie plătit cu un procent din veniturile pe care le va genera filmul, la fel ca actriţa Sandra Bullock, scrie hotnews.ro



Clooney o cunoscuse deja pe viitoarea sa soţie, Amal Alamuddin, dar cei doi nu erau împreună încă. Actorul nu avea membri ai familiei apropiaţi alături de care să se bucure.



„Aşa că m-am gândit, îi am pe tipii aceştia care toţi m-au ajutat într-un fel sau altul de-a lungul a 35 de ani”, şi-a amintit actorul.



„Am dormit la ei pe canapea când am fost lefter. Mi-au împrumutat bani când am fost lefter. M-au ajutat când am avut nevoie de ajutorul lor de-a lungul anilor. Şi i-am ajutat şi eu de-a lungul anilor. Suntem toţi prieteni buni”, a continuat Clooney.



„Aşa că m-am gândit, ştii, fără ei n-ai avea nimic din toate astea. Şi suntem cu toţii foarte apropiaţi şi m-am gândit că dacă o să mă lovească un autobuz sunt oricum toţi în testament. Aşa că de ce naiba aştept să fiu lovit de un autobuz?”, a declarat actorul pentru GQ.





La aproape exact un an de la acea zi, pe 27 septembrie 2014, Clooney s-a însurat cu soţia sa Amal.



„E o karma bună acolo”, a declarat Gerber despre coincidenţa de dată