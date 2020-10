FOTO Ecaterina Ladin, însărcinată pentru a doua oară: „E dureros că unii îşi doresc copii şi nu pot avea, iar alţii îi abandonează“

Născută la Chişinău, Ecaterina Ladin s-a mutat la Bucureşti la vârsta de 17 ani şi a studiat Actoria. Ecaterina Ladin este căsătorită cu Laurenţiu Ladin, un om de afaceri originar din Republica Moldova, cu care are un băiat în vârstă de cinci ani, pe nume Marcu.

„Sunt însărcinată în patru luni. Ne-am dorit foarte mult copii şi eu, şi soţul meu. Încă de când ne-am cunoscut, ne-am dorit. Şi Marcu, fiul nostru şi-a dorit. Mi-e rău în perioada asta şi obosesc foarte repede. Dimineaţa îmi este somn. Voi avea încă un băiat. Nu am pofte. Dacă văd ceva, atunci îmi este poftă”, a declarat Ecaterina Ladin în cadrul emisiunii "La Măruţă".

"E dureros că unii îşi doresc copii şi nu pot avea, iar alţii îşi abandonează copiii”, a adăugat actriţa, explicând că a fost foarte dificil să rămână însărcinată.

Cum şi-a cunoscut soţul

Într-un interviu pentru PRO TV, actriţa a povestit cum l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soţ şi tatăl copiilor ei.

"L-am cunoscut prin intermediul altor prieteni de-ai noştri, dar i-am fost angajată. Cumva el administra plaja de la Costineşti. Eu neavând de muncă atunci, nu jucam, înainte de a începe ”Fierbinţiul” (n.r. serialul Las Fierbinţi). Presupun că i-a plăcut cum muncesc şi s-a îndrăgostit de mine. A fost aşa o chimie. Ne-am întlnit la momentul potrivit, când eram maturi, nu mai eram copii. Cred că i-a plăcut stabilitatea mea şi puterea de muncă. Mie de el nu mi-a plăcut la început. Nu că nu mi-a plăcut, dar nici prin cap nu-mi trecea că el ma invită la film ca un fel de întâlnire.”, a declarat Ecaterina Ladin.

Cum a ajuns să facă parte din serialul «Las Fierbinţi»

„Dragoş Buliga mă văzuse într-un spectacol. Eu lucram la mare atunci. Am avut o perioadă în care nu am făcut teatru. Şi într-o zi m-a sunat cineva de la Pro pentru un casting. Ştiam că Dragoş vrea să facă un serial, nu ştiam amănunte şi nici nu m-am gândit că mă sună de la Pro pentru acel serial. „Când e castingul?“, „Păi mâine.“ Vai de mine, cum îl rog pe şeful meu să mă învoiască să plec la Bucureşti? Dar el mi-a dat şi maşină. Eram nedormită când am ajuns la casting, am dat o probă cu Gigi Ifrim, nu-l cunoşteam. După aceea m-a sunat şi Dragoş şi mi-a explicat povestea. De ce Dalida? În pilot Dalida nu apare, singurul personaj feminin era Gianina. Ea fiind micuţă, slăbuţă, trebuia un contra-emploi, cineva mai bine făcută, aşa îmi place mie să zic (râde), să fie total diferită. M-am nimerit, chiar e un beneficiu că nu am 50 de kilograme.”, a declarat ea pentru adevărul.ro.

Băieţelul ei nu o place în rolul Dalidei

Marcu, copilul Ecaterinei Ladin, o urmăreşte de fiecare dată când are ocazia pe micile ecrane. Doar că nu îi place nici în ruptul capului de personajul pe care îl interpretează mama sa. Aşa că, atunci când ea vine acasă de la filmări, regula este să nu amintească deloc de Dalida, povesteţte actriţa.

"Copilul meu se uită la serial, dar mă acceptă pe TV. Dacă se întâmplă să vin acasă de la filmări şi să nu reuşesc să mă demachiez, atunci nu mă primeşte în casă. Mă trimite la baie să mă şterg pe faţă, ca să fie mama lui, nu ce vede el la televizor.”

Dalida i-a adus notorietatea Ecaterina Ladin a mărturisit că pe stradă lumea o strigă întotdeauna Dalida, aproape nimeni nu-i spune pe numele real. „Numai Dalida mă strigă (râde). Şi uneori mai îmi ziceam: „Băi, dar chiar nu ştie lumea asta cum mă cheamă? Nu ştie că Dalida e un personaj pe care eu îl interpretez.“ Dar mă bucur că lumea se uită la serial şi mă strigă Dalida, dar dacă mi-ar mai zice şi pe nume din când în când, ar fi un motiv în plus de bucurie”, a povestit actriţa. „Îi înţeleg pe oameni, majoritatea mă ştie doar de la televizor. Mulţi se aşteaptă când mă văd pe stradă să am umorul unui actor care joacă un personaj de comedie sau să fiu la fel ca Dalida, dar nu sunt. Înţeleg şi accept lucrurile astea şi ofer tot timpul o dispoziţie bună oamenilor care vin spre mine. Dar uneori ai zile proaste şi atunci nu-mi convine, uneori vrei să nu te recunoască nimeni şi mergi cu gluga pe cap dacă vrei să-ţi cumperi lapte şi pâine, pentru că până la magazin s-ar putea să te opreşti de trei ori pentru că te recunosc oamenii.”



