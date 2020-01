FOTO Prima apariţie publică a lui James Hetfield după dezintoxicare: cum arată solistul şi chitaristul trupei Metallica

James Hetfield a participat joi, 30 ianuarie, la o receţie organizată la Petersen Automotive Museum din Los Angeles, cu ocazia expoziţiei „Reclam Rust: The James Hetfield Collection“, care prezintă 10 dintre maşinile sale clasice, scrie loudersound.com

În mediul online au apărut mai multe fotografii şi videoclipuri de la eveniment, imagini care îl arată pe Hetfield fericit şi sănătos, după ce în septembrie 2019 a început un tratament de dezintoxicare.





Ca urmare, Metallica a fost forţată să îşi anuleze turneul în Australia şi Noua Zeelandă, dar ulterior au promis că „ne vom îndrepta către partea ta a lumii, de îndată ce sănătatea şi programul o vor permite”.

Printre exponatele de la muzeu se numără Jaguar „Perla neagră“ din 1948, Hetfield şi „Voodoo Priest“ Lincoln Zephyr, din 1937. Maşinile vor fi afişate în Bruce Meyer Family Gallery alături de o selecţie de articole Metallica, printre care chitara ESP Snow White Snakebyte.

„Cunoscut ca co-fondator, compozitor, cântăreţ şi chitarist al trupei Metallica, James Hetfield a obţinut, de asemenea, recunoaşterea în lumea automobilelor pentru colecţia sa unică de vehicule“, se arată într-un comunicat de presă despre expoziţie.

Hetfield se va alătura colegilor săi de trupă în acest an pentru o serie de apariţii la festivalurile americane.

Metallica a concertat anul acesta la Bucureşti, pe 14 august, în cadrul turneului mondial „WorldWired“, când a donat 50.000 de euro, contribuţie proprie, şi a direcţionat, prin fundaţia All Within My Hands, suma de 200.000 de euro, contravaloarea pachetului de Sponsor Principal al concertului din Bucureşti, iniţiativei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, #NoiFacemUnSpital, pentru construcţia primului spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România..

Metallica a donat pentru iniţiative caritabile peste 1,5 milioane de euro pe parcursul a 25 de concerte susţinute în Europa, după cum au anunţat muzicienii într-un mesaj publicat online.

Formaţia Metallica a fost înfiinţată, pe 28 octombrie 1981, la Los Angeles, de toboşarul Lars Ulrich şi chitaristul şi vocalistul James Hetfield, în urma unui anunţ apărut în ziarul Recycler. Din prima formulă a trupei au mai făcut parte Ron McGovney (bas) şi Dave Mustaine (chitară). Numele Metallica a fost sugerat de un apropiat al celor patru, Ron Quintana.

În 1983, Cliff Burton s-a alăturat grupului, înlocuindu-l pe Ron McGovney, iar locul lui Dave Mustaine a fost luat de Kirk Hammet. În acelaşi an, formaţia a înregistrat primul album, „Kill ‘Em All“, la New York. În 1986, Cliff Burton a murit într-un accident în care a fost implicată întreaga formaţie, iar în acelaşi an Jason Newsted s-a alăturat trupei până în 2001.

Metallica a lansat zece albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Printre cele mai apreciate de critică şi public se numără „Kill ‘Em All“ (1983), „Ride the Lightning“ (1984), „Master of Puppets“ (1986), „...And Justice for All“ (1988) şi „Metallica“ (1991). În prezent, Metallica este formată din James Hetfield (voce, chitară), Kirk Hammett (chitară), Robert Trujillo (bas) şi Lars Ulrich (tobe). Trupa a câştigat nouă premii Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2009.