Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, afacerist în Canada: „În loc să cheltui banii prostesc, îi strâng şi îi investesc”

Adrian Doroftei este antreprenor în Canada. Primul său job a fost într-o companie aeriană, apoi a strâns bani şi i-a investit. Acesta nu a apelat la ajutorul părinţilor, şi a ales să fie independent şi să se afirme cu numele său, nu cu cel al tatălui.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aş fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultăţii de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învăţat ce înseamnă mediul corporatist şi asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine.

Eu am început să investesc. Câştigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostesc, eu am ales să îi strâng şi să-i investesc. Am făcut primele investiţii la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investiţiile în care mi le doream”, a declarat Adrian Doroftei.