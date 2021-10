Elena Merişoreanu, despre perioada petrecută în spital cu COVID-19: Când am văzut lumea cum stă pe jos, am plâns cum nu am plâns la înmormântări

„Acuma sunt bine. Mulţumesc lui Dumnezeu, medicilor de la „Matei Balş”, infirmierelor, asistentelor... Vreau să spun că nu am mai trăit niciodată această experienţă, urâtă aş spune eu. Am văzut lucruri care pe mine m-au mişcat şi tot timpul mă gândesc la oamenii care poate că nu avut vaccinul au făcut stări foarte agresive, eu având vaccinul am făcut o formă mult mai uşoară,relativ uşoară”, a povestit Elena Merişoreanu într-un interviu pentru Observatornews.ro.

Cântăreaţa spune că ştie unde s-a îmbolnăvit, dar că iniţial, deşi se simţea rău, a crezut că e o răceală.

„Dar eu ştiu unde m-am îmbolnăvit, cu o săptămână în urmă am avut două evenimente, acolo noi cântăm 50 de minute, o oră şi facem poze câte două ore. Noi nu putem să refuzăm publicul, că el ne-a creat, el ne iubeşte şi noi fără ei nu am exista. Fără voi, media, şi publicul şi Dumnezeu care să ne iubească, noi nu am exista. Aşa că eu zic că am făcut poze, am ieşit afară...

Am dat pe seama răcelii. Am stat până a şasea zi acasă dar rău, rău, rău de tot mi-a fost. Şi fica mea mă întreabă, într-o zi coboară jos la mine şi zice, "Mă mamă, tu de două zile nu bei cafeaua?", Zic: "Mă nu mai am nici gust, nici miros". "Aoleu, tu ai COVID!". A fugit la farmacie, mi-a făcut (testul) dintr-o dată, a ieşit pozitiv”, relatează Elena Merişoreanu.

Interpreta spune că atunci când a fost internată şi a văzut situaţia din spital, a plâns cum nu a plâns nici la înmormântări.

„Seara pe la 23:00 am dat telefon, m-am dus la „Matei Balş”, după aşteptare,(...) imediat ce mi-a revoltat sânge: pozitivă, bineînţeles. Am aşteptat cred că vreo două ore - trei ore până s-a făcut un loc. Când am văzut lumea cum stă pe jos cu pături pe ei, vă rog să mă credeţi că eu am plâns cum nu am plâns la înmormântări, ce am văzut acolo”, a mai spus aceasta.

Cântăreaţa povesteşte pe de altă parte că personalul medical trece şi el prin nişte clipe „groaznice”.

„Adică aceşti medici şi asistente şi infirmierele trec prin nişte clipe atât de groaznice, se duc şi ei la familii, toată lumea munceşte, combinezoanele alea pe ei, nu îi vezi decât ochii. Doctoriţa care a văzut de mine, (...) eu i-am văzut decât ochii. Şi când am ieşit din spital, - la un moment dat eu tot o sunam: „sunt aici, aştept să veniţi”, nu am mai cunoscut-o. Şi la un moment dat, vorbind, avea doar masca pe faţă şi i-a căzut de pe nas, şi am zis: „Ce aţi păţit, aţi căzut?”. "A, nu, de la masca cu metal". Mă, rană avea. Deci aceşti oameni trebuie să-i respectăm şi i-aş îndemna pe toţi să se vaccineze că eu dacă nu aveam vaccinul cred că astăzi nu mai eram aici de vorbă cu voi”, a mai spus ea.

Elena Merişoreanu a afirmat că deşi plămânii ei erau complet recuperaţi atunci când a fost externată, încă nu este în stare să facă eforturi prea mari deoarce oboseşte.

„Eu am plecat, plămânul era afectat 8%, şi am ieşit cu 0. Dar obosesc foarte repede. Am încercat, că am început un CD, nuştiu de când să îl fac şi ieri chiar am fost, am zis hai să fac o suprapunere şi nu mai aveam respiraţie şi am zis mai aştept şi am sunat-o pe doamna doctor şi zice „mai aşteaptă un pic că nu ai cum să te faci aşa repede bine”, a mai povestit aceasta.

Elena Merişoreanu a declarat că este fericită că nu trebuie să mai meargă la evenimte deoarece lumea ar vrea ca ea să le cânte live.

„Sunt fericită că nu ă mai duc la evenimente, pentru că mergând la evenimete faci eforturi foarte mari, trebuie să cânţi live”, a mai spus interpreta de muzică populară,