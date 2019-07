Dragoş Pătraru, către tinerii de la Electric Castle: Urăsc profitul, ne distruge empatia, ne distruge ca oameni. Vă sfătuiesc să intraţi în politică

În cadrul EC Talks, Dragoş Pătraru a vorbit despre educaţie, despre starea presei, despre exodul tinerilor din România şi a explicat de ce nu se implică în politică, îndemnându-i însă pe tineri să o facă dacă simt că pot lupta cu sistemul şi pot produce o schimbare.

Cel mai importante declaraţii făcute de Dragoş Pătraru în cadrul Electric Castle Talks:

• Lucrăm de un an la proiectul Şcoala Naţiei. Sunt foarte mulţi oameni care nu-şi permit educaţia, chiar dacă Abramburica (trimitere ironică la ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu – n.r.) apare zilnic la televizor şi ne povesteşte cât de bun e sistemul educaţional din România. Nu e! Primele cursuri de la Şcoala Naţiei vor apărea în această toamnă, sunt cursuri gratuite pentru toţi cei care vor să se dezvolte în anumite domenii şi vor fi ţinute de oameni foarte importanţi din respectivele domenii.

• Dacă urmăriţi doar presa nu reuşiţi să vă faceţi o idee OK despre lume. Pentru mine o preocupare de zi cu zi este legată de ce mai vor oamenii de la jurnalism, de la presă, pentru că, din păcate, oamenii vor doar să li se confirme propriile opinii. Din acest motiv suntem noi, cei de la Starea Naţiei, pe de-o parte foarte iubiţi, dar şi foarte înjuraţi, pentru că nu le spunem oamenilor doar ce vor să audă. Trebuie permanent să ne contestăm opiniile, punându-ne întotdeauna întrebări, având discuţii cu oameni care sunt mai buni decât noi în anumite domenii şi încercând mereu să spargem bula în care încearcă să ne bage reţelele sociale. Cred că trebuie să ne punem întrebările care contează, întrebările potrivite. Din păcate, în ultimii 30 de ani ne-am pus doar întrebările greşite, am obţinut răspunsuri tâmpite şi din acest motiv nu reuşim să spargem acest cerc vicios.

• Întâi de toate, trebuie să accepţi că nu ştii tot, chiar dacă e foarte greu. Eu mă uit în fiecare seară în oglindă şi mă întreb dacă am făcut lucrurile bine sau dacă am fost complet idiot. Şi în fiecare seară obţin acelaşi răspuns: am făcut şi lucruri bune, dar am făcut şi lucruri tâmpite şi încerc să repar, să învăţ şi să procedez altfel a doua zi.

Dragoş Pătraru FOTO Dorin Constanda

• Oamenii din marketing şi publicitate au distrus lumea şi continuă să o facă. La TV ţi se spune să bei doi litri de apă pe zi, dar nu ţi se spune că salamul ăla nenorocit, dacă-l consumi zilnic, îţi nenoroceşte copilul. Urăsc profitul, aş vrea ca profitul să moară şi toţi oamenii care se ghidează după profit să aibă un loc special al lor, să-i ducem într-un loc şi să-şi rupă singuri capetele. Cred că profitul distruge empatia, ne distruge ca oameni. Lumea asta din ce în ce mai inegală, foarte puţini au foarte mult şi cei mulţi au foarte puţin, asta ne face să fim răi şi tâmpiţi. Suntem atât de răi încât renunţăm la noi. Cred într-o lume cu mult mai puţine inegalităţi.

• De fiecare dată zic că cine vrea să plece din România, trebuie să plece, pentru că eu nu cred în graniţe deloc. Cred că e cea mai imbecilă invenţie a celor care vor să ne împartă. Nu-mi place naţionalismul deşănţat, imbecil, idiot. Suntem oameni toţi, terminaţi cu tâmpeniile astea de pe urma cărora atâţia oameni câştigă alegeri. Cine vrea să plece, să o facă. Inclusiv pe copiii mei îi cresc în acest stil, în ultimii ani am reuşit să strâng ceva bănuţi pentru a-i susţine dacă vor să plece. Dacă vrei să pleci, du-te, urmează-ţi visul, caută-ţi fericirea. Cu ceva muncă şi cu foarte multă bătaie de cap reuşeşti să faci ceea ce îţi doreşti, inclusiv în România.

• Scopul omului în viaţă nu este munca, ci să încerce să-şi găsească fericirea. Nu o să o găsim niciodată, pentru că altă mare problemă a noastră e că nu suntem niciodată fericiţi cu ce avem, întotdeauna ne dorim mai mult şi mai mult, dar suntem liberi să încercăm să găsim fericirea.

• Eu aş scoate orele de chimie, fizică, matematică şi aş băga muzică, dans, balet, pictură, astea sunt lucrurile care ne fac oameni, care ne înfrumuseţează viaţa.

• Oamenii care nu intră în politică sunt sănătoşi (râde). Eu cred că ăsta e drumul meu, cred că fac un lucru important. Pentru mine fericirea este atunci când mă simt util, iar ceea ce fac în acest moment îmi dă sentimentul de utilitate. Nu mă atrage politica. Eu nu cred că trebuie să ajungi în presă, să ai un anumit discurs, să-ţi faci o platformă şi apoi să te foloseşti de oameni şi să intri în politică. Puterea, în general, te schimbă, chiar dacă vii acolo cu cele mai bune sentimente. Ar trebui să intre oameni noi în politică, dar oameni cărora le-ar face plăcere să fie acolo şi care vor să lupte cu adevărat pentru a schimba lucrurile. Eu nu cred că aş putea face lucruri la fel de bine precum le fac acum din poziţia pe care o am. Dar eu îi încurajez pe tineri să intre în politică. Eu sunt un om de stânga, dar cred că e nevoie de oameni tineri în politică, chiar dacă ar însemna să mergem într-o zonă de dreapta cu care eu nu sunt neapărat de acord, pentru că ar mări inegalităţile. Îi sfătuiesc pe tineri să intre în politică.

• În fiecare zi mă gândesc să renunţ la Starea Naţiei şi cred că aşa ar trebui să facă toată lumea. În fiecare zi am această îndoială, vă sfătuiesc să nu mai aveţi certitudini, puneţi-vă întrebări, căutaţi răspunsuri, nu citiţi doar presa pentru a vă considera informaţi. Avem o imagine foarte greşită despre lume, ea se mişcă, chiar dacă foarte încet, spre mai bine. E clar că ne aflăm în mijlocul unei revoluţii. Trebuie să ne depărtăm un pic de societatea de acum, să vedem toate schimbările şi să le vedem ca pe nişte oportunităţi, nu ca pe nişte garduri în calea noastră, nu ca pe nişte piedici.

