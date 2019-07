Dragoş Bucurenci, pus la zid după ce a acceptat să lucreze pentru Philip Morris. Explicaţia lui a încins spiritele: „Nu m-am «vândut» pe bani grei“

Activist civic, jurnalist şi consultant în comunicare, Dragoş Bucurenci a luat prin surprindere când a anunţat că va trece în „cealaltă tabără“ şi va fi cel care va gestiona comunicarea companiei de tutun Philip Morris România cu presa şi consumatorii.

„Nu mi-am imaginat că voi ajunge vreodată să lucrez pentru o companie din industria tutunului, dar nici nu mi-am imaginat vreodată că o companie precum Philip Morris va avea curajul să parieze pe un viitor fără fum, în care ţigările vor fi înlocuite cu produse mai puţin nocive pentru fumătorii adulţi. Am fost alături de proiectul IQOS încă de la începutul lansării sale în România, în calitate de consultant de comunicare, şi cred că România, care a fost a patra ţară în care acest produs a fost lansat, are şansa de a se afla în epicentrul unei revoluţii globale. Atunci când Philip Morris România mi-a propus să schimb rolul de consultant cu acela de director de comunicare, am cumpănit îndelung şi am decis în cele din urmă să accept, pentru că îmi plac provocările şi pentru că eu chiar cred într-un viitor fără fum. Cred că împreună putem ajuta societatea românească să înţeleagă şi să accepte acest concept cu adevărat revoluţionar“, a afirmat Bucurenci.

Bucurenci: „Tariful meu de trainer era de 1.750 de euro/zi“

Anunţul a stârnit controverse în mediul online, existând voci care l-au acuzat pe activist de ipocrizie, amintind de declaraţiile sale anti-fumat. De asemenea, mulţi au fost de părere că adevăratul motiv pentru care Bucurenci a acceptat poziţia ţine de partea finaciară.

În replică, Dragoş Bucurenci a asigurat că „nu s-a vândut“, iar unul dintre argumente a fost că înainte, din poziţia de trainer şi consultant, câştiga mult mai bine, dezvăluind că avea un tarif de 1.750 de euro pe zi.

„Aş vrea să fac o precizare în atenţia celor care se tem că m-am «vândut» prietenilor de la Philip Morris pe bani grei. Tariful meu de trainer era de 1.750 euro/ zi. Numai în luna iunie am avut 15 zile de training. Faceţi voi socoteala. Dacă cineva îşi imaginează că o multinaţională, oricât de bogată, poate să ofere genul ăsta de salariu unui director de comunicare, vă rog să-mi spuneţi şi mie ce fumaţi (cu siguranţă nu e ceva pus pe piaţă de Philip Morris). Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar explicaţia e în altă parte. N-aş fi pus pe butuci un proiect antreprenorial care mergea foarte bine (dacă nu credeţi, căutaţi pe Google «khastalia consulting cifra de afaceri»), n-aş fi renunţat la colaborarea cu mai multe organizaţii neguvernamentale la care ţin în continuare foarte tare şi cu siguranţă nu m-aş fi expus tirului încrucişat de păreri de pe Facebook, doar de dragul unui salariu şi al unei slujbe la o multinaţională. Dacă mă interesau grămezile de bani, rămâneam în State după MBA şi făceam management consulting, nu mă întoarceam la Bucureşti să-mi deschid firmă de training şi cu siguranţă nu făceam acum mutarea asta“, a transmis Bucurenci pe Facebook.

El a continuat prin a sublinia că principalul motiv pentru care a acceptat să lucreze pentru compania de tutun este provocarea pe care o presupune: „Am ales fix această slujbă la fix această companie pentru că provocarea profesională este enormă, iar eu mi-am construit întreaga carieră pe astfel de provocări. De data asta pare aproape imposibil, dar, aşa cum zice Tibi Uşeriu, «uşor poate oricine»: ştiu că nu-mi va fi deloc uşor să conving societatea că suspectul de serviciu s-ar putea să fie de data asta tocmai personajul pozitiv care deţine soluţia salvatoare şi pe care nimeni nu vrea să-l ia în serios din cauza trecutului său controversat. Da, e posibil să mă înşel, tot aşa cum e posibil şi ca detractorii mei să se înşele. Numai timpul va decide, nu camerele de ecou de pe Facebook, iar aici nu e vorba de zile sau de săptămâni, ci de ani şi chiar de zeci de ani“.

Nici explicaţia lui Dragoş Bucurenci nu a liniştit spiritele, ci a stârnit noi reacţii critice.

„Dragoş Bucurenci e genul care ar lua bani de la PSD şi ar zice ca vrea sa facă bine. Până azi, nu l-am judecat pe om o secundă, că fiecare e liber să fie director de comunicare la ce companie vrea. Este OK şi îţi asumi. Dar azi a dat un comunicat în care zice că şi renunţă la bani ca să fie acolo, că e o provocare. Bah, ne laşi. Genu ăsta de lup în haine de oaie e cel mai prost fel de lup“, a comentat publicitarul Alexandru Pomană.

Şi medicul Vasi Rădulescu i-a dat o bilă neagră lui Dragoş Bucurenci, fiind de părere că astfel de decizii şi explicaţii trădează „lipsuri crase la nivel de caracter“.

„În calitatea mea de promotor al sănătăţii, trebuie să îi dau o mare bilă neagră lui Dragoş Bucurenci pentru toate lucrurile pe care le face în ultima perioadă. Nu ai cum să te baţi aşa cu pumnul în piept, promovând fumatul de ţigarete electronice, acceptând să devii director de comunicare al unui producător de tutun, erijându-te în înţelept şi făcându-i pe toţi ceilalţi proşti. Aceste derapaje trădează lipsuri crase la nivel de caracter. Îţi spun şi o sumedenie de medici cum stau lucrurile, vin studii puternice care arată clar nişte efecte nocive, tu o ţii langa cu misiunea ta măreaţă şi provocarea incredibilă pe care ţi-o dă noul job. E provocare materială, atât. Să nu fim ipocriţi şi să nu ne ascundem după o foaie de tutun. Atitudinea potrivită aici era: «Băi, am fost un prost, am greşit, iertaţi-mă. Mă întorc la sprijinit asociaţii de copii şi fac tot posibilul să las ceva bun în urma mea». Dar el a ales varianta în care tot noi suntem proştii“, a scris medicul.

„«Tariful meu de trainer era de 1750 de euro/zi», scrie Dragoş Bucurenci, consultantul minune în comunicare, mare influencer progresist, ecologist de «stânga» care s-a dus pe bani mult mai puţini doar să fie provocat la o firmă de negustori de tutun. Ştim că se găsesc fraieri care aruncă cu bani pentru rahaturi motivaţionale. Treaba lor. Dar să nu îţi crape obrazul de ruşine să te lauzi cu asemenea sume într-o ţară ca România, unde jumătate dintre oameni au 1750 de lei pe lună. Apoi chiar să nu te scârbească perspectiva de a le spune proştilor cât de moral eşti, cum laşi tu banii în urmă pentru provocări. Un mare caracter acest tânăr culant. A muncit pe brânci, şi a reuşit. Se vinde numai cu principii, caută provocări. E scump, dar el merită“, a scris şi profesorul Claudiu Turcuş.

Au fost şi români care au ironizat reacţia lui Dragoş Bucurenci. „În Germania faci 1 bucurenci pe lună, jumate de bucurenci se duce pe chirie şi mâncare. În România faci 0,2 bucurenci pe lună şi 0,5 bucurenci se duc pe chirie şi mâncare şi dacă ai un prieten să îţi dea 0,1 de centimă de bucurenci bei şi o bere“ (Ştefan Baghiu).

