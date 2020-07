Cum şi-a dat seama Andreea Esca că este şi ea infectată: gătea cu usturoi şi nu mai simţea mirosul

Într-un interviu acordat lui Cosmin Stan, luni, la Ştirile ProTV, Andreea Esca a răspuns întrebărilor pe care toată lumea le-a pus în ultimele zile. Ştirista a confirmat că s-a infectat cu SARS-CoV2. Esca a declarat că primii care s-au îmbolnăvit au fost soţul ei, Alexandre Eram (50 de ani) şi fiul lor, Aris. Primul test al vedetei Pro TV a ieşit negativ. În timp ce soţul ei se afla deja în spital, internat la Victor Babeş, Andreea Esca, care se afla acasă, în izolare, a simţit primele simptome ale infecţiei: şi-a pierdut mirosul.

„La mine au apărut simptomele după vreo 5 zile. Să spun sincer, mă miram că eu nu am, mi se părea cumva ciudat, pentru că noi suntem, da, în aceeaşi casă şi mi se părea ciudat că mie mi-a ieşit rezultatul negativ. Dar eram hotărâtă, bineînţeles, şi conform protocoalelor şi, pentru că aşa gândeam că este bine, după 7-8 zile să refac oricum testul, să vedem ce se întâmplă, dacă nu cumva se pozitivează între timp, pentru că ei plecaseră din casă amândoi cu un rezultat pozitiv.

Numai că n-au apucat să se împlinească cele 7 zile, ca să fac noul test şi, într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam nişte cartofi cu usturoi şi mi-am dat seama că dintr-o dată nu simt deloc mirosul de la usturoi, ceea ce e puţin ciudat. Am zis, bun, poate e doar în capul meu, că acum mă gândesc la asta din cauză că ei sunt bolnavi şi aşa mai departe. Şi am început să testez tot felul de parfumuri pe care le aveam în casă şi care erau foarte foarte puternice. De altfel, aproape că nu le suportam. Şi mi-am dat seama că nu simt absolut nimic, o senzaţie extrem de ciudată, după care am început să gust tot felul de lucruri şi mi-am dat seaama că îmi pierdusem şi gustul. Puteam să mănânc absolut orice, că nu simţeam absolut nimic. Şi mi-am dat seama că între timp e clar că am devenit şi eu purtătoarea acestui virus. Aşa încât mi-am făcut testul mai devreme decât cele 7 zile pe care le aşteptam şi am avut un rezultat pozitiv şi eu.“

Întrebată dacă n-a avut şi alte semne, tuse sau poate durere în gât, Esca a răspuns: „Aveam roşu în gât, aveam o amigdalită, să zic, dar nu m-am speriat foarte tare pentru că eu fac foarte des acest roşu în gât, aşa încât m-am tratat cu lucruri pe care le fac de obicei.“

Vedeta a mai dezvăluit că soţul ei a făcut cea mai gravă formă de COVID-19, fiind internat la terapie intensivă.

„Avem în minte acest lucru, că forma gravă a bolii o fac doar acei oameni care au nişte boli cronice, care au alte probleme anterioare, care, nu ştiu, sunt supraponderali şi aşa mai departe. Ei bine, iată că Alex, care este un bărbat de 50 de ani, fără niciun fel de boală cronică, un om care nu fumează, face sport, duce o viaţă foarte ordonată, nu face niciun fel de exces, iată că a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Şi m-am trezit, pentru că eram încă acasă, în momentul în care fiul meu mi-a dat telefon într-o dimineaţă şi mi-a spus: mama, să ştii că pe tata l-au dus la terapie intensivă.

Şi în momentul ăla pur şi simplu s-a dărâmat cerul peste mine. Pur şi simplu nu înţelegeam, nu-mi venea să cred. Simţeam că leşin şi că trebuie să ajung repede undeva să-mi revin, pentru că nu înţelegeam cum a putut să cedeze organismul unui om atât de puternic. Şi el este un om puternic nu numai fizic, dar şi psihic. Este un om care face toate sporturile extreme din lume, care nu se sperie de nimic, căruia nu îi e frică de nimic. Şi tocmai el să păţească atât de rău. Adică plămânii lui au fost extrem de afectaţi într-un timp extrem de scurt. Organismul a reacţionat violent într-un timp extrem de scurt şi foarte repede a ajuns la terapie intensivă, unde a stat foarte multe zile, unde a avut nevoie de ventilaţie mecanică non-invazivă. A ajuns dintr-un om extrem de puternic şi de sănătos, îmi spunea, atât cât mai putea să vorbească, până când a avut acea mască, practic nu mai ai cum să vorbeşti, dar atâta timp cât a putut să vorbească şi să comunicăm, îmi spunea tot timpul nu mai pot, nu mai pot, este groaznic, cred că aşa arată iadul. Nu mai pot.

Aveam senzaţia că văd un film îngrozitor şi îmi doream doar să se termine, să mă trezesc şi să-mi spună cineva că nu a fost adevărat. Numai că, din păcate, situaţia se agrava. La un moment dat mi-a scris Alex un mesaj, pentru că nu mai putea să vorbească, şi mi-a spus: nu ştiu ce să fac, mă simt rău, din ce în ce mai rău şi mi se propune să fac această trasfuzie cu plasmă de la bolnavi, pentru că altfel va fi mult mai rău. Sigur că avea dubiile lui, pentru că e vorba de o transfuzie şi te gândeşti la tot felul de lucruri, însă am spus da, da, spune da şi hai să facem asta pentru că lucrurile se văd că nu merg înspre bine. Ceea ce s-a şi întâmplat şi am făct foarte bine că am făcut această alegere, pentru că a început să i se îmbunătăţească considerabil starea de sănătate“, a mai spus Andreea Esca la Pro TV.