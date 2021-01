Cineastul şi producătorul Luc Besson, acuzat de viol, a fost plasat sub statut de martor asistat

"Această decizie vine să confirme încă o dată că faptele care i-au fost reproşate lui Luc Besson nu au niciun fundament", a spus Thierry Marembert.







Nicio sursă judiciară nu a putut confirma luni seară pentru AFP rezultatul acestei convocări a lui Luc Besson pentru un interogatoriu în primă înfăţişare. Solicitaţi, Sand Van Roy şi avocatul ei, Francis Szpiner, nu au comentat.





În acest dosar, Sand Van Roy a depus plângere pentru viol pe 18 mai 2018 contra influentului producător şi regizor francez în vârstă de 60 de ani a doua zi după o întâlnire cu el la Bristol, un palat parizian. Două luni mai târziu, ea a denunţat alte violuri şi agresiuni sexuale comise, potrivit actriţei, de-a lungul a doi ani, într-o "relaţie influenţată profesional" cu producătorul.





Aceste plângeri au fost clasate fără urmare pe 25 februarie 2019 de Parchetul din Paris, care a estimat că nu a putut "caracteriza infracţiunea denunţată în toate elementele sale constitutive".





Prin urmare, actriţa a depus o altă plângere cu constituire de parte civilă, care a dus la deschiderea unei anchete judiciare pe 2 octombrie 2019 pentru "violuri". Procuratura din Paris nu a fost de acord cu reluarea investigaţiilor.





Luc Besson, care contestă aceste acuzaţii, a fost audiat liber de poliţişti în octombrie 2018, apoi confruntat cu acuzatoarea sa în decembrie.





Opt femei l-au acuzat pe regizor de gesturi deplasate, agresiune sexuală, în mărturii adunate de Mediapart, pentru fapte în mare parte prescrise. "Nu am violat în viaţa mea o femeie. Nu am ridicat mâna asupra unei femei. Nu am ameninţat o femeie. Nu am constrâns niciodată o femeie fizic sau moral", a spus el în octombrie 2019.





Tată a cinci copii, Luc Besson este şi om de afaceri influent, care a înfiinţat Cetatea cinema din nordul Parisului.





Regizorul francez Luc Besson, recompensat cu premii César şi Lumière, este cunoscut pentru filme ca „Nikita” (1990), „Leon” (1994), „Al cincilea element/ Le cinquième élément” (1996), „The Lady” (2011) şi „Un monstre à Paris” (2011).