Cele mai ciudate contracte prenupţiale al vedetelor

Un contract prenupţial care are o prevedere care ar putea părea bizară unora dintre noi este cel semnat de către Nicole Kidman şi soţul ei, Keith Urban, care consumă alcool. Pentru a-i oferi o motivaţie în plus să renunţe la alcool, Nicole a propus următoarea soluţie: Keith va primi 600.000 de dolari pe an dacă se va abţine de la consumul excesiv de băuturi alcoolice.

Michael Douglas şi Catherine Zeta-Jones sunt alte două nume mari care au semnat un contract interesant. Actriţa ar urma să primească 5 milioane de dolari dacă este înşelată de Michael Douglas, plus alte 1,5 milioane de dolari pentru fiecare an de mariaj.

