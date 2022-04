Ce bărbat şarmant a devenit Ayan Schwarzenberg. Imagini surprinzătoare de peste Ocean cu fiul Mihaelei Rădulescu

Când ai o mamă cool ca Mihaela, e firesc că băiatul a crescut la fel. Nu de mult, diva de la Monaco a povestit într-un podcast cum a reacţionat când Ayan a adus acasă o fată.

„Am vrut să fiu genul acela de mamă cool, dar atunci am simţit că am fost un pic falsă. E o combinaţie foarte ciudată, ştii că se întâmplă, nu poţi să-i zici «Nu, nu veni cu o fată acas㻓, a povestit ea în podcastul Amaliei Enache. „Prima mea întrebare a fost, când mi-a spus: „Mamă, dar e vreo problemă dacă doarme la noi?”, am zis: „Câţi ani are?”. „Mamă, are 18 şi…”, „A, zic, e OK, e în regulă”, el având 16 - dar părând tot timpul mai mare, în general, prietenele lui sunt mai mari decât el, aşa s-a nimerit sau poate astea îi plac mai mult. Cred că ţine şi de felul în care comunică cu ele.“

Între timp, Ayan se bucură de traiul peste Ocean şi avem imagini cu el.

