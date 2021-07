Bobby din serialul Dallas, detalii despre dragostea întâlnită în pandemie. Când s-au sărutat pentru prima dată Patrick Duffy şi Linda Purl

Idila lor s-a născut în timpul pandemiei, în timpul unei conversaţii de grup. Cei doi au vorbit săptămâni întregi.

“Am vorbit pe Zoom în fiecare seară, pentru două sau trei ore. Am avut timp să ne explorăm trecutul nostru, iubirile. Am ascultat muzică împreună. Practic, am reuşit să bifăm lucruri care, de obicei, au loc pe perioada a luni de zile de relaţie. „Ajungi într-un punct în care te gândeşti:„ Totul este despre ea. Cum o fac să zâmbească? ”, a povestit Duffy.