Anghel Damian: „În timp ce turcii cred în produsul lor, la noi există lipsa  asumării. Ei fac. Noi calculăm“ VIDEO

Serialul turcesc cu mare succes de public, İçerde a devenit rapid un adevărat fenomen, fiind exportat şi înalte ţări.

Invitat în ediţia Adevărul Live, in interviul cu Antoaneta Banu, Anghel Damian a oferit câteva detalii, chiar din culisele serialului Clanul, care acum se află pe platourile de filmare.

Damian a declarat că ceea ce şi-a propus cu serialul Clanul este să aducă la un alt nivel zona de seriale de tv din România. El consideră că acest decalaj dintre noi şi turci, în zona de producţie de film tv poate să fie depăşită, pentru că avem aproape tot ceea ce ne trebuie: talente, creativitate, putere de muncă. Însă există ceva care face diferenţa între Turcia şi România.

„Pentru realizarea serialului Clanul, am fost in Turcia. Am trecut pe la unele dintre cele mai importante case de producţie de film de acolo şi am înţeles ceea ce ne apropie, dar mai ales ce ne desparte. Turcii cred foarte mult in ceea ce fac. Ei pornesc o producţie fără să ştie dacă va fi cumpărată în Turcia sau nu. Dar cu toate acestea au credinţa că vor reuşi cu creaţia lor şi că nu vor pierde banii investiţi. Ceea ce ne lipseşte nouă, aici in România este asumarea. Noi mai mult calculăm, în timp ce turcii produc.” spune Anghel Damian.

El oferă exemplul lui Codin Maticiuc care a avut curamul şi a invrstit, riscând foarte mult antreprenorial. Dar filmul său , Miami Bici a avut cel mai mare succes de public, din ultimii 10 ani(550.000 spectatori în cinematografe şi peste 11,6 milioane de lei încasări).

„Sigur că un film este tot un business si nu poate să fie abordat în afara acestui aspect. Dar, ceea ce vreau eu să schimb aici, la noi în România este mentalitatea. Pe cât de mult talent avem, pe atât de puţin suntem dispuşi să riscăm atunci când vine vorba de a produce seriale si filme de tv, aici la noi, acasă „

Anghel Damian are deja o experienţă însemnată în producţia serialelor tv, el fiind regizorul şi producătorul serialului Vlad, care s-a bucurat de audienţe foarte bune.

Despre Clanul, Damian le transmite spectatorilor care au văzut Içerde-Intrusul să nu se aştepta la o copie românească a acestuia. Clanul porneşte de la povestea principală din film, dar este perfect adaptată la mediul social şi cultural de la noi.

„ Nu am dorit să construim asemănări între personajele din Clanul şi cele din serialul turcesc. Ele pornesc din acelaşi punct dar, le-am făcut diferite. Este firesc să fie aşa, pentru că suntem societăţi diferite. Eu cred in paradoxuri şi atunci când m-am uitat la acest serial fără să citesc scenariul original, împreună cu Lia Bugnar am data viaţă unei poveşti noi„ arată Anghel Damian.

Referitor la distribuţia românească, Damian este foarte bucuros că a putut să aducă împreună în acest serial nume mari din teatrul şi filmul românesc. Implicarea acestora ii realizare personajelot este remarcabilă şi adaugă originalitatea şi farmecul specific românesc, mai ales în stilul de joc.

George Mihăiţă dă viaţă personajului Bebe Măcelaru, liderul organizaţiei mafiote.

„Băiatul cel rău”, Tudor Achim este interpretat de Denis Hanganu.

Şerban Pavlu este comisarul-şef iar ajutorul său este Marian Olteanu.

Vera Maximilian, fata lui Bebe Măcelaru şi avocata mafioţilor este interpretată de Theo Rose.

Mădălina Craiu este Ilinca Anghel, jurnalista de investigaţii şi amica lui Tudor Achim.

Cătălina Grama (Jojo) este soţia lui Bebe Măcelar.

Cuplul de mare anvergură este format din Codin Maticiuc şi George Ivaşcu. Ei sunt Iulică şi Pelicanul, locotenenţii lui Bebe Măcelaru.

Carmen Tănase este mama lui Todor Achim, iar Bogdan Farcaş este straniul personaj Ciomag.

În ediţia Adevărul Live, realizată şi moderată de Antoaneta Banu, Anghel Damian oferă multe amănunte interesante de pe platourile de filmare despre care poti afla, urmărind integral emisiunea: