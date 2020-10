Andreea Raicu, acuzată că a fost plătită să spună că mama ei are COVID-19. Cum le răspunde conspiraţioniştilor

După ce a dezvăluit că mama ei s-a îmbolnăvit de COVID-19 şi a făcut mărturisiri despre perioada grea prin care a trecut, Andreea Raicu a fost luată la rost de negaţionişti. Vedeta nu a scăpat de injurii şi comentarii răutăcioase la adresa ei, fiind acuzată că a fost plătită să spună că are un caz în familie.

"Respect opinia tuturor şi mereu mi-am apreciat urmăritorii. Îi rog pe toţi cei care aleg jignirea şi agresivitatea şi chiar lipsa umanităţii să dea unfollow acestei pagini.

Aici este o comunitate de oameni interesaţi de respect şi compasiune faţă de semenii lor, lipsa bunului simţ nu îşi are locul pe această pagină şi nici injuriile la adresa mea sau la adresa celor care fac parte din această comunitate. Mesajul meu este unul sincer şi am ales să vă povestesc prin ce am trecut pentru că am considerat că avem cu toţii de învăţat", a transmis Andreea Raicu, pe pagina sa de Facebook.

Vedeta a subliniat faptul că a reuşit să nu se infecteze, deşi s-a întâlnit cu mama ei în perioada în care contractase virusul Sars-CoV-2, datorită faptului că a purtat masca în permanenţă şi a păstrat distanţa. Andreea Raicu le răspunde astfel celor care cred că a fost plătită să declare public că mama ei are COVID-19.

"Şi o scurtă clarificare - pe ţoată perioada pandemiei, când m-am întâlnit cu mama, în spaii închise, am purtat masca şi am păstrat distanţa. Mama a contractat virusul din altă parte, din păcate. Asta a însemnat o secundă de neatenţie. Înainte să fie testată pozitiv, când deja era purtătoare, dar niciuna dintre noi nu ştia, ne-am văzut de câteva ori. Amândouă am purtat mască tot timpul şi am încercat să menţinem distanţa. Cu toate că ea era purtătoare, eu nu am contractat virusul. De aceea menţionez cât de importantă cred că a fost purtarea măştii pentru a nu mă infecta.

Şi încă o clarificare pentru cei care insinuează că am fost plătită să transmit acest mesaj şi să pretind că mama mea s-a îmbolnăvit: nu am niciun fel de argument să combat astfel de aluzii, vă las pe voi să analizaţi ce vă determină să ajungeţi să gândiţi aşa ceva", a transmis Andreea Raicu.