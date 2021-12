Anca Ţurcaşiu şi viaţa după divorţ. Regretă artista decizia luată? „Îmi doresc iubire”

La un an de la divorţul ei de medicul Cristian Georgescu, unul atât de mediatizat, am descoperit o vedetă extrem de ancorată în prezent, pentru care trecutul, cu bune şi cu rele, rămâne un capitol închis.

Ce activitate nouă sau chiar mai veche te ajută psihic sau fizic, în vremurile astea incerte?

Am făcut foarte mult sport, am făcut fitness cu un antrenor, la sală. Apoi, când am plecat la mare, am predat o oră de aerobic clienţilor hotelului nostru, de trei ori pe săptămână. M-am specializat în aerobic-pilates, cu final de relaxare, cu meditaţie indusă. La finalul orelor, cel puţin una sau două dintre persoane dormeau. M-am speriat prima data, după care mi-am dat seama că aceste tehnici de relaxare chiar funcţionează. Şi-am mai descoperit în ultima perioadă ceva ce n-am mai descoperit cu atâta bucurie: universul credinţei. Îmi dă o pace foarte mare, o linişte, o energie, o vibraţie foarte puternică. Aici e ceva nou, în care am intrat, la început, din nevoie, apoi cu deschidere şi o atracţie pentru lumea asta. Încurajez strigătul după ajutor şi iertarea. M-am simţit extraordinar, apoi am intrat în zona asta de bucurie, am început să vizitez o grămadă de mănăstiri, biserici, să cunosc locuri şi oameni cu energii frumoase.

Tot la noutăţi includem şi piesa pe care te pregăteşti să o lansezi.

Da, e o piesă de iarnă, pe care o s-o lansez în curând. Se numeşte “Iernile”. Este scrisă de Ovi Jacobsen, în colaborare cu Gabi Huiban. E un cântec care îţi dă un vibe plăcut, o energie frumoasă. Sunt foarte fericită că am reintrat în partea asta muzicală, pe care o abandonasem.

