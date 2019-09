„Am filmat două zile cu actorii din «Tânăr şi neliniştit»“! Andreea Zoia, despre cum a cucerit Dubaiul, acolo unde a jucat în celebra producţie

De cum o vezi pe Andreea Zoia înţelegi de ce a reuşit ca life coach care se bucură în Dubai de un public din care nu lipsesc oamenii cu cele mai înalte funcţii în mari companii. Are o carismă extraordinară. Este genul de femeie care domină încăperea în care este şi, din primele cinci minute de discuţie, îţi transmite energie şi o stare de bine fantastică. Dacă la toate astea adăugăm un look de manechin, care a transfomat-o în imaginea companiei aeriene Emirates, dar şi o poveste de viaţă inspiraţională, avem deja un pachet de succes. „Am fost norocoasă în ultimii 15 ani să-mi fac o familie de prieteni în Dubai şi atunci asta îmi ostoieşte dorul de ţară. Te poţi simţi acasă oriunde eşti“, spune Andreea. Despre drumul ei din Focşaniul natal pe înălţimile Dubaiului am stat de vorbă într-o dimineaţă, la cafea, ca şi când aş fi luat parte la unul dintre cursurile ei de life coach.

