Albertina Ionescu, jobul inedit pe care l-a încercat. Cu ce s-a ocupat înainte de televiziune

A trecut prin multe momente grele, dar toate acele activităţi în care era implicată au făcut-o să nu se prăbuşească. “Nu am avut timp să cad. De fiecare dată când eram mai jos cu enegia citeam ceva frumos. Dacă astăzi mi se pare ceva rău, mâine s-ar putea să nu mai fie aşa. Trebuie doar să mă liniştesc şi să iau lucrurile aşa cum sunt, pentru că ele au venit în viaţa mea cu un motiv şi atunci accept asta. Am ajuns în acest punct destul de greu, citind foarte mult, dar ştiu că asta am de făcut”, spune vedeta TVR pentru OK!