Adelina Pestriţu a fost confirmată cu SARS-CoV-2: „Am rămas fără gust, fără miros“

Influenceriţa a postat pe Instagram stories o filmare în care anunţă că, din păcate, a intrat în contact cu o persoană pozitivă, fără să ştie că aceasta este purtătoare de virus.

După ce a rămas fără gust şi miros, şi-a dat seama că ar fi bine să se testeze de COVID-19. Rezultatul a fost pozitiv.

„Dragii mei, nu as fi vrut să fac acest story, dar vreau să ştiţi de la mine prin ce trec. Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID-19, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas făra gust şi fără miros, mi-am făcut un test. Testul a ieşit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului, aştept să fiu preluată şi internată. Toţi cei din familie vor fi testaţi, Zeni, bunicii… Soţul a iesit negativ, dar vă ţin la curent.

Nu am ştiut că persoana respectivă este infectată cu COVID, eu mi-am facut testul după ce am rămas fără gust şi fără miros. Am mâncat o ciocolată şi simţeam ca şi cum mâncam hârtie. Deocamdată starea mea de sănătate este bună. O să vă ţin la curent pe măsură ce voi putea să comunic ceea ce se întâmplă. Asta e, nu putem sa prevedem aceste episoade din viaţa noastră. Protejati-vă, aveţi grijă.

Vreau să vă mai spun un lucru. Îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar eu am mare încredere ca va fi totul bine“, a spus vedeta.