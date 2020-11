Actriţa Elvira Deatcu are COVID-19: „Vremurile sunt tulburi, ciudate, tensionate”

Actriţa din „Vlad” povestit că a decis să se testeze în momentul în care a rămas fără gust şi fără miros. În prezent, starea ei de sănătate este una bună, potrivit ştirileprotv.ro.

„Ca să rămânem în «cordialitate cu adevărul», aşa cum frumos a spus-o un minunat preot, aş vrea să aflaţi de la mine, şi nu pe alte căi, că vineri, rămânând brusc fără gust şi miros, am făcut testul PCR şi ieri seară am aflat că testul COVID a ieşit pozitiv pentru toţi patru membri ai familiei mele. Deşi mă aşteptam, şocul a fost destul de mare! Din fericire, avem o stare bună toţi, am făcut evaluarea care se cere într-o astfel de situaţie şi totul este în regulă. Suntem în izolare, fireşte, şi... optimişti că vom trece cu bine peste încercarea asta.

Aveţi grijă de voi, de copii, părinţi şi de bunici. Vremurile sunt tulburi, ciudate, tensionate şi fiecare dintre noi învaţă în perioada aceasta o lecţie nouă despre bunătate, generozitate, fragilitate… Vă doresc sănătate”, a spus Elvira Deatcu pentru Pro TV.