A murit Robert Forster: actorul american avea 78 de ani, o nominalizare la Oscar şi a jucat în mai mult de 100 de filme

Forster a apărut în peste 100 de filme, cel mai recent fiind El Camino: A Breaking Bad Movie, lansat prin Netflix. Născut în Rochester, New York, Forster, membru al Triple Nine Society, a absolvit Universitatea din Rochester şi apoi s-a mutat în New York City, unde a fost distribuit rapid în producţia de pe Broadway, Doamna Dally Has a Lover, alături de Arlene Francis.

Prestaţia actoricească a lui Forster a atras atenţia regizorului John Houston, care l-a distribuit în primul său film, Reflections in a Golden Eye, alături de Elizabeth Taylor şi Marlon Brando.

A lucrat apoi cu renumitul regizor Haskell Wexler la Medium Cool, devenit un clasic datorită filmărilor din timpul revoltelor la Convenţia Democratică din 1969 din Chicago.

A continuat să facă filme şi seriale de televiziune.Printre preferatele sale s-au numărat serialul Banyon şi filmele Alligator şi American Perfekt.

Alte proiecte notabile includ The Descendants, Firewall, Me, Myself and Irene, întoarcerea Twin Peaks şi, anul trecut, pelicula What They Had. De asemenea, Forster l-a jucat recent pe tatăl lui Tim Allen din Last Man Standing, rol pe care l-a iubit deoarece serialul era o comedie, un gen nou pentru el.

Forster a finalizat trei proiecte suplimentare în 2019: El Camino: A Breaking Bad Movie, Amazing Stories şi Werewolf, regizate de Steven Spielberg.

Actorul avea patru copii: Bobby, Elizabeth, Kate şi Maeghen; patru nepoţi: Tess, Liam, Jack şi Olivia; şi era partenerul de viaţă al Denisei Grayson.

Detaliile legate de înmormântare nu au fost încă anunţate.

Robert Forster şi soţia sa FOTO Getty Images