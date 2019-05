A murit Doris Day: actriţa şi interpreta hit-ului „Que Sera, Sera“ avea 97 de ani

Legenda Hollywood-ului Doris Day a murit. Tristul anunţ a fost făcut de reprezentanţii fundaţiei caritabile înfiinţată de vedetă pentru ajutorarea animalelor fără stăpân.

Potrivit declaraţiei, actriţa a fost înconjurată de familie şi prieteni în ultimele sale clipe, iar cauza morţii a fost o pneumonie severă.

„Se afla într-o formă fizică foarte bună pentru vârsta ei, însă recent a contractat un virus şi, în cele din urmă, a fost doborâtă de o pneumonie severă“, se arată în comunicatul fundaţiei.





Născută pe 3 aprilie 1922 în Ohio, Doris Mary Ann Kappelhoff a fost iniţial cântăreaţă de pop şi jazz şi dansatoare. La vârsta de 19 ani a semnat un contract care a dus-o la Hollywood, însă un accident a împiedicat-o să îşi continue cariera de dansatoare. Astfel, ea s-a dedicat filmului şi muzicii, devenind rapid un simbol al Hollywood-ului anilor '60.

Nominalizată la Oscar pentru rolul principal din „Pillow Talk“ (1959), palmaresul ei cuprinde, între altele, trei Globuri de Aur, un trofeu onorific Cecil B. DeMille, dar şi o stea pe Hollywood Walk of Fame, potrivit News.ro.

A fost colegă de platou cu Jack Carson, Richard Harris, Frank Sinatra, James Stewart şi Cary Grant, iar alături de Rock Hudson a format unul dintre cele mai de succes cupluri de pe marile ecrane în anii ’50 şi ’60.

Una dintre cele mai prolifice actriţe, Doris Day a jucat în peste 40 de filme artistice şi de televiziune, retrăgându-se la jumătatea anilor 1970, după încheierea „The Doris Day Show“.

Day a jucat şi în filmul lui Hitchcock „The Man Who Knew Too Much (1956)“, în care a interpretat şi două cântece - „We'll Love Again“ şi hit-ul „Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)“, care i-a adus şi un premiu Oscar.





Cântece interpretate de ea au fost folosite în seriale precum „Gilmore Girls“, „Mad Men“ şi „Six Feet Under“ şi în lungmetraje ca „Girl, Interrupted“, „Mona Lisa Smile“ şi „I, Tonya“.



