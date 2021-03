În timpul unei cine romantice, s-a îndrăgostit de chelneriţa care i-a servit. E vorba de un artist cunoscut

Cântăreţul a mers la un restaurant din Atlanta cu partenera sa, dar n-a simţit pământul cutremurându-se în timpul întâlnirii sale cu femeia cu care îl cuplaseră prietenii. În schimb, a observat-o pe chelneriţa care-i servea. „Partenera mea şi cu mine aleseserăm un restaurant italian, denumit Pricci, şi tocmai încercam să ne cunoaştem unul pe altul, când o chelneriţă a trecut pe lângă masa noastră”, a povestit solistul în cartea sa, Luck or Something Like It.