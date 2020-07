Topul ruşinii: la liceu, cu medie sub 5

Anul acesta, cea mai mică medie de admitere la un liceu din Bucureşti a fost 4,61. Astfel, ultimii 28 de elevi repartizaţi computerizat vor învăţa, din toamnă, la Liceul teoretic bulgar „Hristo Botev”, la profilul umanist – filologie.

Lista celor mai slabe licee după media de admitere continuă cu Liceul tehnologic „Dacia”, unde, la specializarea mecanică, s-a intrat cu media 4,68. Tot cu 4,68 s-a intrat şi la Colegiul tehnic „Mihai Bravu”, la acelaşi profil. În ţară, situaţia este şi mai dezastruoasă. În judeţul Arad, de exemplu, cea mai mică medie de intrare s-a înregistrat la Liceul tehnologic „Ion Creangă” din Curtici, specializarea economic – 2,21, iar în Călăraşi a fost chiar mai mică – 1,99, la Liceul tehnologic de transporturi auto, specializarea electric.





„Aceşti elevi nu vor lua niciodată Bac-ul”

Aceşti elevi nu vor lua niciodată Bacalaureatul, atrage atenţia expertul în educaţie Ştefan Vlaston. „Nu a fost înaintea doamnei Anisie o iniţiativă a fostului Guvern că media minimă să fie 5 şi prevederea a fost anulată? Suntem în situaţia în care, în multe licee, avem medii de intrare sub 5, iar elevii care intră acolo vor trebui să înveţe derivate, integrale, fizică cuantică, vă imaginaţi”, arată profesorul. „Milionul de elevi care nu a luat Bac-ul în ultimii 10-15 ani este alcătuit din copii care s-au dus aiurea la matematică-informatică cu media 2, 3, 4. Asta este pierdere de timp. Anul trecut sau acum doi ani, erau 56 de grupuri şcolare cu zero promovare la Bac. Şi profesorii primeau salarii în continuare şi lucrau cu randament zero. Păi ce instituţie pe lumea asta lucrează cu randament zero? Adică lucrezi fără să produci nimic. Ministerul trebuia să pună medie de admitere 5 la liceu – cel mai simplu lucru – şi să le transforme în şcoli profesionale pe cele care au promovare zero sau 15% la Bac – că şi aici avem vreo sută de licee”, adaugă Ştefan Vlaston.





Nerepartizat cu media 9,56

Una dintre surprizele acestei admiteri la liceu a fost aceea că foarte mulţi elevi – 8.570 – au rămas nerepartizaţi, pentru că nu au completat suficiente opţiuni în fişa de înscriere care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ. Aceştia vor fi luaţi în calcul la următoarea etapă de admitere care se va desfăşura între 24 iulie şi 3 august, la care vor participa elevii de clasa a VIII-a care au fost repartizaţi computerizat, dar nu s-au înscris la liceu între 13 şi 20 iulie, cei care nu au participat la repartizare şi cei care nu au susţinut examenele de Evaluare Naţională. Potrivit cifrelor oficiale, au rămas disponibile 37.000 de locuri în învăţământul liceal, profesional, dual şi tehnologic.

Lista elevilor rămaşi pe dinafară în urma repartizării computerizate este deschisă de un candidat din Giurgiu – Şcoala gimnazială nr. 2 Căscioarele, a cărui medie de admitere este 9,56. Elevul a absolvit clasa a VIII-a cu media 10.00, iar la examenele de Evaluare Naţională a obţinut 9,00 la Limba română şi 9,60 la Matematică. Elevul din Căscioarele a ţintit să ocupe un loc la liceele din Bucureşti, dar se pare că nu a completat suficiente opţiuni. După el urmează tot un elev din Giurgiu – Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” – care a ratat intrarea la liceu cu media 9,54 şi care îşi dorea să înveţe tot la Bucureşti. Acesta a avut media de absolvire 9,73, iar la Evaluarea Naţională a luat 9.00 la Limba română şi 10.00 la Matematică.

Şansa elevilor care au ratat intrarea la liceu cu medie mare este posibilitatea transferului după primul an de studiu dacă obţin o medie cel puţin egală cu a ultimului elev din clasa unde îşi doresc să se transfere, au acceptul conducerii liceului unde vor să se transfere şi trec de examenele de diferenţe dacă este cazul.





Clasamentul celor mai slabe licee din Bucureşti după media de admitere

1. Colegiul tehnic „Mircea cel Bătrân”, mecanică – 5,01

2. Colegiul tehnic „Anghel Saligny”, mecanică – 4,98

3. Colegiul tehnic „Dimitrie Leonida”, mecanică – 4,96

4. Liceul tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, electromecanică – 4,92

5. Liceul tehnologic „Dimitrie Gusti”, mecanică – 4,89

6. Liceul tehnologic „Theodor Pallady”, mecanică – 4,84

7. Liceul teoretic „Dante Alighieri”, matematică-informatică, bilingv italiană – 4,81

8. Colegiul tehnic „Mihai Bravu”, mecanică – 4,68

9. Liceu tehnologic „Dacia”, mecanică – 4,68

10. Liceul teoretic bulgar „Hristo Botev”, filologie - 4,61

