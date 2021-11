Noul criteriu după care ar putea merge fizic mai mulţi elevi la şcoală

Se introduce un nou criteriu în baza căruia elevii vor merge la şcoală, şi anume în localităţile în care rata de infectare este sub 3 la mie, indiferent de rata de vaccinare, şcolile să poată ţine cursuri faţă în faţă. Este anunţul făcut ieri de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. „În acest fel, am putea da posibilitatea acelor localităţi din mediul rural unde nu sunt infectaţi, dar nici foarte mulţi vaccinaţi să poată deschide şcolile cu prezenţă fizică. Voi asuma această decizie în raport cu autorităţile sanitare. Această propunere este o tranziţie către normalitate, normalitatea este aceea în care toţi copiii merg la şcoală sau la grădiniţă”, a justificat oficialul. Această nouă regulă va fi funcţională de săptămâna viitoare.

Şcoala a reînceput luni, 8 octombrie, cu prezenţă fizică în 4.847 de unităţi de învăţământ de stat şi private. Procentual, asta înseamnă 67,79% din numărul total, criteriul principal pentru redeschiderea cursurilor faţă în faţă fiind vaccinarea a peste 60% dintre angajaţii unităţii de învăţământ. Informaţii exacte despre modul de derulare a cursurilor sunt disponibile pe site-ul fiecărui inspectorat judeţean.

Cum s-a ajuns la 60%?

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a admis că acest criteriu de 60% angajaţi vaccinaţi pentru a putea redeschide şcoala nu are în spate o fundamentare ştiinţifică în contextul pandemic actual, ci este unul de compromis: „S-a plecat de la 70%, pragul stabilit de OMS pentru asigurarea unei imunităţi de grup. 70% ar fi trebuit să ia în considerare şi persoanele trecute prin boală. Având în vedere că este foarte dificil să monitorizezi persoanele trecute prin boală - unii ies din cele 180 de zile, alţii intră -, am coborât plafonul de la 70% la 60%, de comun acord cu autorităţile sanitare, înţelegând că este o măsură tranzitorie spre 70% rată de vaccinare”.

Oficialul a arătat că şcoli şi grădiniţe închise echivalează cu un popor fără viitor. „Vom distruge un întreg popor şi am responsabilitatea termenilor. Am avut de ales între varianta de a nu deschide nicio şcoală şi nicio grădiniţă multe săptămâni de acum încolo. Aceasta a fost ipoteza de la care s-a plecat: să rămână toate în online. Pe de altă parte, cealaltă variantă, să le deschizi pe toate cu prezenţă fizică, iarăşi ar fi însemnat că negăm pandemia. Trebuia să ai un criteriu de departajare între ce poţi deschide şi ce nu poţi deschide. Este o variantă de compromis. Este un criteriu cu foarte multe neajunsuri, dar este un criteriu care asigură un mediu mai sigur pentru elevi şi pentru profesori, este un criteriu care protejează mai mult profesorii, pentru că dincolo de această efervescenţă exagerată, totuşi, medicii spun că cei vaccinaţi contractează mai greu virusul şi transmit mai greu virusul, deci sunt mai protejaţi profesorii”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

În condiţiile în care s-ar fi luat în calcul criteriul ratei de incidenţă a bolii în localitatea respectivă, doar 7% din şcoli şi-ar fi reluat activitatea faţă în faţă, a mai spus ministrul. „Dacă legam funcţionarea şcolii doar de rata de incidenţă, pentru că putea fi o variantă, nu am fi putut evita pragul de 6 la mie. Am făcut o simulare. Am fi deschis doar 7%. În toate oraşele mari, rata de incidenţă este de peste 6 la mie, deci nu ar fi putut fi deschise luni. Dacă mergeam pe rata de incidenţă, am fi fost întrebaţi de ce nu luăm în considerare vaccinarea. Dacă luăm în considerare vaccinarea profesorilor, de ce nu luăm în calcul rata de incidenţă”.

Cât despre testele de salivă, ministrul a mai spus că acestea vor ajunge cât de curând în şcoli.

Maia Morgenstern: „Cum să începi şcoala, iar testele peste o săptămână?”

Actriţa Maia Morgenstern a anunţat luni pe Facebook că s-a testat de trei ori până să fie confirmată cu COVID-19 şi a criticat redeschiderea şcolilor pentru cursuri faţă în faţă în lipsa testelor. „M-am testat alaltăieri, negativ. M-am testat ieri, negativ. M-am testat şi astăzi (pentru că urma să am spectacol): Pozitiv. Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aş fi putut infecta la rândul meu alţi şi alţi colegi, parteneri de scenă, de muncă. Evident, am urmat cu sfinţenie tratamentul prescris. E modul meu de a încerca să scutesc oamenii din jurul meu de povara şi spectacolul cumplit al unei forme grave de boală. Felul meu de a spune: mulţumesc, domnilor şi doamnelor doctor, asistente şi asistenţi, personal medical. Preţuiesc enorm efortul vostru! Nu vreau să fiu o povară! Acum, însă, nu înţeleg, nu pot înţelege ceva: cum, cum să începi şcoala, iar testele... peste o săptămână, aşa...? În fine. Nu mă întreabă nimeni pe mine. Dar cred din tot sufletul că a te testa, a fi testat, a se face testarea în masă, în mod constant, ar putea să ajute. Sau, cel puţin, nu face rău. Nu cunosc efecte adverse... Cred”, a postat actriţa.

Judeţele cu cele mai multe cadre didactice vaccinate

Nr. Judeţ Şcoli faţă în faţă online Total unităţi Procent

1 Ilfov 90 6 96 93,75

2 Dolj 202 27 229 88,21

3. Bistriţa Năsăud 107 16 123 86,99

4 Călăraşi 87 14 101 86,14

5 Vâlcea 118 21 139 84,89

6 Dâmboviţa 132 24 156 84,62

7 Constanţa 193 39 232 93,19

8 Tulcea 69 14 101 83,13

9 Cluj 226 46 272 83,09

10 Satu Mare 103 26 129 79,84

19 Municipiul Bucureşti 481 164 645 74,57

Judeţele cu cele mai puţine cadre didactice vaccinate

Nr. Judeţ Şcoli faţă în faţă Online Total Procent

1 Covasna 15 66 81 18,52

2 Suceava 59 171 230 25,65

3 Bihor 87 114 201 43,28

4 Bacău 81 106 187 43,32

5 Brăila 48 54 102 47,06

Certificatul verde la locul de muncă intră în dezbaterea comisiilor din Camera Deputaţilor

Proiectul de lege semnat de Florin Cîţu, Kelemen Hunor, Cseke Attila şi Lucian Bode, care a fost respins la vot, în Senat, intră luni în dezbaterea comisiilor din Camera Deputaţilor, votul în plenul Camerei urmând a fi dat cel mai probabil săptămâna viitoare. PSD a depus mai multe amendamente la proiectul de lege şi, după ce iniţial a respins propunerea legislativă, spune că acest certificat de vaccinare trebuie impus.

„Cred că certificatul verde, în contextul european, e o prioritate şi pentru români. L-am urmărit aseară pe Alexandru Rafila, am vorbit şi cu el apoi, am vorbit şi cu Alfred Simonis, am văzut şi amendamentele depuse de doctorul Streinu-Cercel. Cred că vom ajunge la o concluzie aşteptată şi previzibilă pentru români. Cred că certificatul verde este o necesitate”, declara, vineri, Marcel Ciolacu, despre proiectul de lege. Deputatul PSD Alexandru Rafila afirma, recent, că certificatul verde ar trebui aplicat tuturor, dând exemplul instituţiilor în care se solicită documentul, fără ca angajaţii să-l aibă. „Dacă ne hotărâm că vom avea certificat verde, nu pot să fie angajaţi mai speciali, ar trebui să îl aibă toată lumea, eu aş susţine un tip de certificat verde aplicabil tuturor. Nu pot să merg într-o instituţie în care cineva care nu are certificat verde nu mă lasă pe mine să intru”, afirma deputatul PSD.

Potrivit informaţiilor „Adevărul”, printre propunerile PSD se numără testarea lunară pe banii statului pentru persoanele nevaccinate şi obţinerea certificatului verde la zece zile de la prima doză de vaccin.

OMS: România trebuie să testeze devreme

Oficialii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) care se află în România pentru a analiza situaţia provocată de pandemia de COVID-19 subliniază importanţa testării şi introducerii în sistem a persoanelor infectate, considerând foarte importantă implicarea medicilor de la toate nivelurile. Managerul de criză pentru Europa din cadrul OMS dr. Heather Papowitz a precizat că sunt foarte importante testarea, dar şi implicarea medicilor de familie în depistarea cazurilor de COVID şi discuţiile cu pacienţii despre vaccinare.

„Sunt câteva provocări şi soluţii. Unele se referă la accesul la testare. Ştiu că directorul Direcţiei de Sănătate Publică depune eforturi pentru a se asigura că testarea este accesibilă oriunde este nevoie. E foarte important să se facă testarea devreme şi bolnavii să fie introduşi în sistem cât mai curând posibil. Ne-am uitat la sistemul sanitar, de la asistenţa medicală de bază până la spitale, şi încercăm să construim acel tip de asistenţă primară cu medicii de familie, să ne asigurăm că au dotările necesare pentru a diagnostica pacienţii şi a-i introduce devreme în sistem, dar şi pentru a comunica cu aceştia despre vaccinare”, declarat dr. Heather Papowitz, manager de criză în cadrul Biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa.