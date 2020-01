Ministrul Monica Anisie a enervat pe toată lumea cu spectacolele televizate din vizitele de lucru

Ministerul Educaţiei este în centrul unui nou scandal după inspecţia fulger a ministrului Monica Anisie desfăşurată în satul Axinte din Ialomiţa. Ceea ce s-a dorit a fi o campanie publică de presiune asupra primarilor din satele şi comunele unde şcolile au încă WC-uri în curte s-a transformat rapid, săptămâna trecută, într-un adevărat fiasco atunci când, auzind tonul ridicat al unei învăţătoare, ministrul împreună cu zeci de jurnalişti şi camere de filmat au dat năvală în sala de curs pentru a o mustra pe aceasta.

„Eu sper că oricare profesor sau director responsabil din România, dacă ar trece pe culoarul unei şcoli şi ar auzi ceea ce am auzit eu, ar încerca să intervină. Nu am fost în acea şcoală pentru doamna învăţătoare, dar sunt un om căruia chiar îi pasă de copii, elevii mei pot depune mărturie. Aş fi vrut să fiu mai calmă în acea interacţiune şi este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezenţa presei şi expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău. Cred că profesorii din România, mai ales cei care au motivaţie să lucreze acolo unde este mai greu, merită şi trebuie să fie respectaţi şi încurajaţi”, a scris ministrul Monica Anisie pe Facebook după ce imaginile au devenit publice. Scuzele nu o vor scuti pe Monica Anisie de un drum la Guvern unde este aşteptată de premierul Ludovic Orban. „E normal ca ministrul Educaţiei să meargă în şcoli. Am înţeles că au fost discuţii pentru că a mustrat o învăţătoare. Nu cred că este o chestie intenţionată, mi-am luat camerele ca să se vadă cum fac eu controale. O să am o discuţie (cu Anisie) pe tema asta. Important e ce face un om când nu are camerele asupra lui. Mie mi-au displăcut întotdeauna lucrurile astea cu spectacol. Da, era de preferat să meargă fără camere în acea vizită, în vizită inopinată”, a declarat ieri Orban pentru HotNews.

„Salut maniera remarcabilă în care ministrul a comunicat că îi pare rău. Dacă după atâtea zile acest scandal se amplifică în continuare este clar că avem nişte jocuri de putere la mijloc” Marian Staş, expert Educaţie

Sindicate: Controalele au căpătat forma unor „descinderi”

Sindicatele din învăţământ au reacţionat dur, susţinând că în lipsa respectării cadrului legal, controalele ministrului au devenit adevărate „descinderi” şi subliniind faptul că umilirea unui dascăl în faţa întregii clase nu serveşte niciunui scop. „Este de apreciat faptul că ministrul Educaţiei este preocupat de ce se întâmplă în şcolile din România şi vrea să vadă pe viu realităţile din acestea. Poate aşa va avea argumente să bată cu pumnul în masa Guvernului României şi să atragă atenţia că educaţia are nevoie de fonduri suplimentare şi că acest cost standard subdimensionat distruge acest domeniu atât de important. Însă, doamna ministru nu trebuie să uite că orice control sau inspecţie într-o unitate de învăţământ trebuie să se facă respectând nişte reguli stabilite prin lege", a declarat preşedinte FSLI, Simion Hancescu.

La rândul lui, profesorul de filosofie Emil Moise, cel care a reuşit să scoată obligativitatea orei de Religie din şcoli, a criticat la rândul lui modul în care ministrul a gestionat acest episod, subliniind faptul că interesul superior al copilului implică şi respectarea drepturilor cadrului didactic. În acelaşi timp, susţine că apreciază demersul. „Merge prin şcoli, ia contact direct cu problemele din sistemul de învăţământ preuniversitar, merge apoi la primarul localităţii şi discută critic despre lipsa dotărilor elementare din unităţile de învăţământ. Este un efort în interesul copiilor, efort care merită susţinut şi lăudat”, a completat dascălul.

Cum a fost de aşteptat reacţia cea mai dură a venit chiar în rândul dascălilor. „De mâine voi ţine uşa deschisă în timpul orelor. Până acum am ţinut la intimitatea discuţiilor dintre mine şi elevii mei. Am considerat că îi protejez în felul acesta. Voi sta cu uşa deschisă ca să îi feresc pe copiii mei de surprize, ca să se audă cum îmi ţin orele şi cu câtă dragoste le vorbesc, dar îi şi cert. Vreau să se audă motivul pentru care ridic tonul şi în ce moment. Vreau să se audă şi să se vadă relaţia mea de familie cu elevii mei”, a scris pe Facebook învăţătoarea Mara Luana Rauca.

Oricine ar fi putut reacţiona aşa impulsiv Pe de altă parte, alţi dascăli au subliniat faptul că reformele în Educaţie începute de actualul ministru nu ar trebui deraiate de acest gen de incidente nefericite. „Trebuie să recunosc că, gândindu-mă la rece, şi eu într-o astfel de situaţie cu presiunea atâtor reclamaţii depuse zilnic la minister, despre profesori fără tact sau violenţi, aş fi putut acţiona impulsiv aşa. Şi haideţi să remarcăm faptul că începutul de mandat al doamnei Anisie a fost remarcabil şi a devenit ministrul cel mai popular cu acţiuni reformiste curajoase. Şcoală românească aşteaptă reforme profunde, făcute la rece, fără conflicte, uneori derizorii”, este de părere Radu Gologan, profesor în cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti. „Voi sta cu uşa deschisă ca să îi feresc pe copiii mei de surprize, ca să se audă cum îmi ţin orele şi cu câtă dragoste le vorbesc, dar îi şi cert. Vreau să se audă motivul pentru care ridic tonul şi în ce moment” Mara Luana Rauca, învăţătoare la o şcoală din mediul rural Ministrul Anisie a criticat primăriile pentru dezinteres Joi, ministrul Educaţiei le-a cerut public primarilor să aloce bani pentru şcolile cu toalete în curte, catalogând ca inadmisibil faptul că primăriile au avut fonduri alocate pentru modernizarea şcolilor însă nu au făcut nimic. „Vă propun un restart în finanţarea educaţiei! Începând din acest an, toţi să ne asumăm angajamentele faţă de copii şi cadre didactice!”, a declarat ministrul Monica Anisie care a adăugat că dacă la primărie există toalete civilizate, înseamnă că şi la şcoală s-ar fi putut face. La şcoala şi grădiniţa din comuna Axintele, ministrul a arătat presei cum copiii sunt nevoiţi să folosească nişte toatele turceşti, montate undeva în fundul curţii şi cum sunt puşi să lase încălţămintea la uşă, şi să folosească papuci simpli, pentru că WC-urile nu sunt curăţate, neexistând un om de serviciu. Ministrul l-a întrebat pe primarul comunei, ales din 2008 până în prezent, de ce nu a reuşit în cei zece ani să facă o toaletă pentru elevii satului. „Haideţi că întrebările trebuie să aibă sens”, i-a răspuns acesta ministrului Anisie. Pe viceprimar l-a întrebat de ce nu s-a încercat finanţarea prin fonduri europene. „Pe fonduri europene e greu, e alergătură mare să obţinem banii, am alergat mult şi pentru buldoescavator”, a răspuns acesta în faţa jurnaliştilor. 700 de şcoli din România au încă toaletele în fundul curţii