Guvernul a adoptat OUG care permite desfăşurarea învăţământului online până în 8 februarie

"Nu excludem niciun scenariu", a subliniat el, menţionând că se vor lua în considerare "şi scenariul în baza căruia dăm prioritate celor mici din grădiniţe şi învăţământul primar, şi scenariul în care dăm prioritate zonelor cu rată de infectare mai scăzută, şi scenariul în care prioritizăm elevii care vor susţine examenele naţionale şi scenariul în care, Doamne ajută, vom putea deschide toate şcolile din România".

"În şedinţa de astăzi a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă de modificare a legii 55/2020 cu un articol unic, pe care vi-l prezint: în perioada 11 ianuarie 2021 - 8 februarie 2021, prin excepţie de la prevederile alineatului 1, pe baza şi sub rezerva analizei situaţiei epidemiologice la nivel naţional realizată de MInisterul Sănătăţii, împreună cu Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al ministrului Educaţiei se poate dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, şcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în online", a anunţat, miercuri, după şedinţa de Guvern, Sorin Cîmpeanu.

El a spus că prevederile articolului 38, alineatul 1, aveau aplicabilitate până la 31 decembrie 2020.

"În condiţiile în care pandemia de COVID-19 afectează încă, după cum ştim, sănătatea populaţiei, se impune adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legal care să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ astfel încât cadrele didactice şi elevii să beneficieze de drepturile constituţionale la învăţătură şi sănătate, în condiţii de siguranţă epidemiologică, demonstrând în acelaşi timp dorinţa Guvernului de trecere a şcolii în format clasic începând cu cel de-al doilea semestru al anului şcolar 2020-2021, sub rezerva evoluţiei epidemiologice", a adăugat el.

Cîmpeanu a subliniat că "nu avem un rezultat cu privire la disponibilitatea personalului din îmvăţământ de vaccinare".

"Sunt 340.000 de angajaţi în sistemul naţional de educaţie. Am lansat o interogare, aşteptăm raportările numerice cu privire la disponibilitatea de vaccinare până la data de 15 ianuarie, orele 16.00, acesta va fi rezultatul, nu acele sondaje realizate pe eşantioane mici. Deci până în 15 ianuarie, orele 16.00, vom avea disponibilitatea de vaccinare a celor 340.000 de angajaţi din sistemul de învăţământ. Am precizat că răspunsul privind disponibilitatea de vaccinare nu constituie nicicum o obligaţie de vaccinare, dar pe baza acestui rezultat (...) va putea fi prgătit numărul de doze, precum şi ordinea, prioritatea acordată personalului din învăţământ pentru vaccinare, care sunt convins că va fi corelată perfect cu importanţa educaţiei (...), importanţa deschiderii şcolii în regim clasic", a susţinut ministrul Educaţiei.

Cîmpeanu a explicat că după jumătatea lunii ianuarie, când vor exista date privind evoluţia epidemiologică după vacanţa de iarnă, dar şi privind evoluţia campaniei de vaccinare, precum şi raportările legate de cei care s-au aflat în dificultate în urmărirea procesului de învăţare online, se va face o analiză, iar decizia privind o eventuală redeschidere a şcolilor va fi luată în ultima decadă a lunii.

"Nu excludem niciun scenariu care va rezulta în urma unei analitze făcute responsabil şi profesionist, cu toate aceste date la dispoziţie", a afirmat el.

Întrebat dacă se ia în calcul o redeschidere a şcolilor mai devreme de 8 februarie în localităţile în care rata de infectare este sub 1,5 la mia de locuitori, Cîmpeanu a replicat: "Atunci când am precizat că nu excludem niciun scenariu care va rezulta în urma acelei analize responsabile şi profesioniste implicit am spus că luăm în considerare şi scenariul în baza căruia dăm prioritate celor mici din grădiniţe şi învăţământul primar, şi scenariul în care dăm prioritate zonelor cu rată de infectare mai scăzută, şi scenariul în care prioritizăm elevii care vor susţine examenele naţionale şi scenariul în care, Doamne ajută, vom putea deschide toate şcolile din România".

El a precizat că în 29 ianuarie elevii intră în vacanţă, astfel că un astfel de scenariu nu se poate aplica mai devreme de 8 februarie.