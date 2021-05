Evaluarea Naţională 2021. Top 10 cele mai bune licee din Bucureşti  DOCUMENT Broşura admitere

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a publicat broşura privind admiterea în învăţământul liceal, profesional şi dual de stat, pentru anul 2021-2022, majoritatea liceelor având aceeaşi cifră de şcolarizare.

Pe baza acestor date, „Adevărul” face şi în acest an un clasament al celor mai bune colegii din Bucureşti, în funcţie de specializarea matematică-informatică, unde în fiecare an s-au înregistrat mediile de intrare cele mai mari. În acest an, clasamentul rămâne aproape neschimbat faţă de cel de anul trecut.

Pe prima poziţie se plasează tot Colegiul Naţional „Sfântul Sava” unde, la profilul matematică-informatică, specializarea bilingv engleză, media de intrare a fost cea mai mare din ţară - 9,98.

La acelaşi liceu, pe locul al doilea ca medie de admitere este profilul ştiinţele naturii, unde s-a intrat cu media 9,84, în timp ce la matematică-informatică, ultima medie a fost 9,81. 9,67 a fost media la profilul filologie.

Colegiul „Gheorghe Lazăr“ rămâne pe locul II

Locul al doilea, după media de admitere, la profilul matematică-informatică este ocupat de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, unde s-a intrat cu 9,90. Urmează Colegiul „Spiru Haret”, unde, media ultimului admis la acelaşi profil, specializarea bilingv engleză, a fost 9,84, iar la matematică-informatică – 9,75.

La Colegiul Naţional „Tudor Vianu”, un liceu exclusiv de matematică-fizică intensiv, media ultimului admis a fost de 9,76, în timp ce la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” s-a intrat cu media 9,63 la matematică-informatică şi cu 9,60 la ştiinţele naturii. Colegiul Bilingv „George Coşbuc” urmează la mică distanţă cu 9,62, în timp ce la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” media de admitere de la profilul ştiinţele naturii a fost uşor mai mare decât cea de la matematică informatică, respectiv 9,63 faţă de 9,61.

Programare pentru depunerea dosarelor

Potrivit informaţiilor din broşură, se pot înscrie la admiterea computerizată în liceu absolvenţii de clasa a VIII-a din promoţia 2021, indiferent de vârstă, cu condiţia să nu fi împlinit 18 ani până în momentul începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022. Peste această vârstă, elevii se pot înscrie doar la cursuri serale.

Elevii care vor să urmeze liceul într-un alt judeţ decât cel de reşedinţă trebuie să se înscrie la şcoala de unde provin.

Candidaţii trebuie să completeze pe fişele de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire pe care şi le doresc. Orice completare incorectă a codurilor determină ratarea profilului şi a liceului dorit.

Intenţia de depunere, completare şi preluare a dosarelor de înscriere trebuie anunţată prin telefon sau e-mail, astfel încât şcolile să poată planifica accesul în unitatea de învăţământ.

Admiterea la liceu se face fără examen, pe baza mediei calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Cum se departajează candidaţii cu aceeaşi medie

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi ţinând cont de următoarele criterii: media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale. Metodologia mai prevede ca, atunci când, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară care au mediile de admitere şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Calendarul Evaluării Naţionale

07 – 11 iunie 2021 Înscrierea la Evaluarea Naţională

22 iunie 2021 Limba şi literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021 Matematică – probă scrisă

25 iunie 2021 Limba şi literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021 Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestaţiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie 2021 Afişarea rezultatelor finale

16-22 iulie Completarea opţiunilor în fişele de înscriere

24 iulie Repartizarea computerizată

25-28 iulie Depunerea dosarelor de înscriere

29 iulie Afişarea locurilor rămase libere

Top 10 licee din Capitală

Colegiul Naţional „Sfântul Sava“ mate-info, bilingv engleză 9,98

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr“ mate-info 9,90

Colegiul Naţional „Spiru Haret“ mate-info, bilingv engleză 9,84

Colegiul Naţional „Tudor Vianu“ mate-info, intensiv 9,76

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai“ mate-info 9,69

Colegiul Naţional „Grigore Moisil“ mate-info 9,63

Colegiul Naţional „George Coşbuc“ mate-info, bilingv engleză 9,62

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ mate-info 9,61

Colegiul Naţional „I.L. Caragiale“ mate-info, bilingv engleză 9,60

Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu“ mate-info, bilingv engleză 9,58