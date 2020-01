Consiliul Naţional al Elevilor condamnă normele Legii anti-bullying: „Agresiunea sexuală nu este bullying”

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) condamnă, cu fermitate, procesul de elaborare al normelor metodologice pentru aplicarea Legii anti-bullying (Legea 221/2019, pentru modificarea Legii 1/2011). „În scopul elaborării acestor norme, a fost creat un grup de lucru la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în cadrul căruia nu a fost invitat niciun reprezentant al Consiliului Naţional al Elevilor”, se arată în comunicatul remis Adevărul.

Aceste norme metodologice au fost lansate în dezbatere publică pe data de 27.01.2020, iar reprezentanţii beneficiarilor primari ai educaţiei nu au fost consultaţi în timpul elaborării normelor, mai arată CNE.

Precizările privind Legea anti-bullying

În primul rând, condamnăm cu fermitate decizia de a încadra agresiunea sexuală şi agresiunea fizică în sfera comportamentului de bullying profesor-elev, întrucât aceste tipuri de comportament sunt reglementate şi pedepsite conform prevederilor Codului Penal. Astfel, încadrarea acestor agresiuni în sfera bullying-ului are drept consecinţă diminuarea gravităţii acestor fapte în viziunea opiniei publice, preczează CNE.

În al doilea rând, Consiliul Naţional al Elevilor nu a participat activ la elaborarea tipurilor de intervenţie în cazul bullying-ului, enunţate în cadrul metodologiei, însă la punctul unu „Intervenţie specifică la nivel de caz - victimă, agresor, martor”, una dintre măsurile propuse este „Implicarea Consiliului Naţional al Elevilor în proiectarea şi derularea activităţilor de prevenire şi reducere a manifestărilor de tip bullying”, susţin reprezentanţii elevilor. „Considerăm nepotrivită abordarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care a atribuit Consiliului Naţional al Elevilor un set de atribuţii, fără o consultare prealabilă”, spun aceştia.

„Nu doar că este regretabil, ci constituie un real pericol să considerăm că agresiunile sexuale reprezintă o formă de bullying. Suntem în 2020 şi în loc să facem paşi spre o mai bună conştientizare a fenomenelor de violenţă (mai ales violenţă fizică şi agresiune sexuală, care nu pot fi trecute cu vederea şi intră sub incidenţa penalului), ne grăbim să echităm bullying orice comportament tendenţios, fără a ne gândi la repercusiuni. Nu putem aproba un set de norme metodologice, întrucât noi nu am fost chemaţi la consultări - nu am făcut parte din acest grup de lucru, drept care orice recomandare cu privire la activitatea consiliilor şcolare ale elevilor este nevalidă. Mai mult decât atât, după ce ne-am zbătut ani ca să avem Statutul Elevului în actuala sa formă, nu vom accepta ca acest act normativ care ne priveşte în mod direct să fie modificat din pix. Orice modificare pe fond a acestui act normativ trebuie supusă unei ample consultări cu beneficiarii direcţi ai educaţiei.”, a declarat preşedinta Consiliului Naţional al Elevilor, Antonia-Laura Pup.