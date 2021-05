Cîmpeanu, după scăderea incidenţei sub 1 la mie în Bucureşti: Este posibil ca, de miercuri, toţi elevii să meargă la şcoală

Iată declaraţia integrală a lui Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei:

”Ordinul comun de modificare se poate publica cel mai devreme în această seară în Monitorul Oficial. Nu ar fi raţional să se organizeze o şedinţă CMBSU luni noaptea pentru a anunţa schimbari de marţi dimineaţă. Se va face, probabil, şedinţă la nivelul Municipiului Bucureşti în cursul zilei de mâine, după ce vom avea şi rata de infectare de mâine şi vom avea o confirmare a trendului descendent.

Practic, in acest context, văd posibil ca de miercuri să se meargă la şcoală in Bucureşti, fără diferenţiere in funcţie de clasa, daca aceasta va fi decizia Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă. Modificarea Ordinului comun de ministru Educatie-Sanatate crează cadrul pt ca CJSU/CMBSU sa poată decide in acord cu ISJ/ISMB şi DSP.

Cazurile de elevi care prezintă orice simptome specifice, vulnerabilităţi medicale sau alte motive întemeiate, trebuie să aibă asigurat accesul online la procesul de învăţământ”, a precizat oficialul.