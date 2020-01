Burse private de studii pentru elevi şi studenţi, oferite de Hidroelectrica. Ce condiţii trebuie îndeplinite

Solicitanţii vor transmite la Hidroelectrica – Departamentul Resurse Umane/Serviciul Dezvoltare Personal, dosarul de înscriere constituit din: Fişa de inscriere – poate fi descarcata de pe site-ul societatii hidroelectrica.ro - original; Declaraţie privind relaţie de rudenie sau de afinitate până la gradul IV, cu membrii Directoratului Hidroelectrica S.A.; o fotografie tip paşaport; Carte de identitate - copie; Curriculum Vitae in format Europass actualizat la data depunerii documentelor - original; Diplome, atestate, certificate de participare la sesiuni de comunicari stiintifice, implicare in proiecte de cercetare si de voluntariat etc. – copie; Adeverinţă de elev/student -original; Situaţia şcolara, valabilă la data depunerii documentelor - original; Două recomandari, semnate şi datate de către două cadre didactice/universitare - original şi Notă de informare date cu caracter personal. Data limită de depunere a dosarului de înscriere este 17.01.2020 ora 12.00.