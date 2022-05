Reţeta British School of Bucharest pentru succes

Ultimii ani au reprezentat o provocare extraordinară pentru sistemul de învăţământ din întreaga lume. Profesori, elevi şi părinţi au fost nevoiţi să se adapteze regulilor impuse de pandemia de coronavirus, iar pentru cei mai mulţi a fost o lecţie despre supravieţuire.

Pentru British School of Bucharest a fost însă şi o oportunitate de a pune la încercare una dintre abilităţile cele mai de preţ pe care profesorii de aici încearcă să le dezvolte în fiecare elev: puterea de adaptabilitate. S-au căutat cele mai bune soluţii, s-a investit enorm în măsurile de siguranţă, astfel încât BSB a devenit prima şcoală din România certificată ca „Locaţie de încredere” în urma unui audit extern realizat de cei de la DEKRA, în noiembrie anul trecut. Totodată, profesorii BSB şi-au concentrat toate eforturile pentru ca elevii lor să îşi poată continua actul educaţional la cel mai înalt nivel.

„Scopul nostru este ca elevii care ne trec pragul să evolueze şi să se dezvolte astfel încât să ajungă adulţi siguri pe ei şi pe capacităţile lor, capabili să facă faţă schimbărilor de orice fel, buni profesionişti, dar mai ales, mulţumiţi de propria persoană. Pentru ca asta să se întâmple îi încurajăm pe elevii noştri să fie activi la ore, nu să fie spectatori pasivi, să întrebe, să experimenteze, să fie capabili să ducă un proiect la bun sfârşit, dar şi să lucreze în echipă. În plus, pe lângă materiile obişnuite, le oferim o gamă foarte generoasă de activităţi co-curriculare din care să aleagă, astfel încât să le fie mult mai uşor să-şi dezvolte abilităţile şi interesele şi să descopere unele noi.’”– Grant Gillies, directorul British School of Bucharest.



Grant Gillies, directorul British School of Bucharest

Rezultatele nu au întârziat să apară. British School of Bucharest a fost nominalizată la „International School Awards” - categoria „Safeguarding” (siguranţa elevilor) şi a primit cele mai înalte calificative în urma raportului ISI din 2022. Foarte puţine şcoli din lume reuşesc să primească „Excelent” la ambele categorii: „calitatea actului de învăţare şi a rezultatelor elevilor” şi „calitatea dezvoltării personale a elevilor” şi sunt şi mai puţine cele care reuşesc să păstreze acest calificativ.

Raportul ISI din 2022 făcut public în urmă cu câteva zile scoate în evidenţă rezultatele remarcabile ale elevilor BSB, de la cunoştinţele acumulate la abilităţile dezvoltate şi programul amplu de activităţi co-curriculare. Capacitatea de comunicare, abilităţile matematice şi cele din domeniul tehnologiei, activităţile caritabile şi entuziasmul faţă de studiu şi profesorii care îi sprijină în acest sens au fost şi ele subliniate în raport.

„Când am decis ce cursuri aş vrea să urmez, lucrurile au devenit mult mai uşoare. Conversaţiile cu îndrumătorul anului meu, cu conducătorul Key Stage 5 şi cu consilierul de orientare universitară m-au ajutat să-mi clarific selecţiile. Împreună cu consilierul de orientare am explorat opţiunile disponibile în Uniunea Europeană şi Marea Britanie. În ultimii 2 ani am studiat disciplinele pentru examenul A-Level care erau necesare pentru intrarea la cursul de inginerie ales de mine. Presiunea este mare pentru că atât de mulţi dintre noi visăm să fim acceptaţi de universităţi de top, la fel ca mulţi dintre elevii dinaintea noastră, aşa că, să te poţi concentra exclusiv pe subiectele de interes este extrem de important, iar studiul A-Level te ajută să faci asta. Viaţa în ultimii ani de liceu la BSB a fost minunată, tot ceea ce am sperat să fie: m-a dezvoltat ca elev şi ca persoană şi am avut mult sprijin pentru aplicaţia mea la universitate.” – Etienne, elev în anul 13.

Inspectorii au remarcat şi nivelul extrem de ridicat al rezultatelor la examenele GCSE şi A-Level, premiile obţinute la competiţiile de discurs public, matematică şi poezie, precum şi bursele obţinute de elevii BSB la şcoli renumite de artă şi muzică şi la universităţi de top din Italia sau Marea Britanie. Munca inovativă a elevilor implicaţi în design-ul şi construcţia unui vehicul complet electric în cadrul Proiectului Zephyr şi premiile internaţionale obţinute au fost şi ele foarte apreciate de inspectorii britanici.

Despre British School of Bucharest

BSB este o şcoală internaţională privată deschisă în România în urmă cu 22 de ani, ce are ca misiune pregătirea elevilor la un nivel extrem de ridicat, atât din punct de vedere academic, cât şi al abilităţilor de viaţă. Profesorii de aici pun mare accent pe încurajarea şi sprijinul elevilor de a-şi descoperi şi hrăni calităţile şi pasiunile, asigurându-le în acelaşi timp un mediu sigur, în care respectul, încrederea şi empatia sunt caracteristici de bază. BSB este, deasemenea, şi una din cele doar 22 de şcoli de pregătire COBIS din întreaga lume.

Sunt 650 de elevi care învaţă în prezent în această şcoală cu ajutorul profesorilor vorbitori nativi de limbă engleză, absolvenţi ai unor universităţi de prestigiu precum Oxford şi Cambridge. Absolvenţii BSB primesc şi ei, an de an, oferte care mai de care mai atrăgătoare pentru continuarea parcursului educaţional de la universităţi dintre cele mai căutate, precum University of Cambridge, Imperial College London, London School of Economics and Political Science, University of Toronto, University of Oxford, University of California Los Angeles (UCLA), University of Amsterdam şi multe altele. Reprezentanţii şcolii sunt extrem de mândri că elevii de aici sunt acceptaţi la instituţii superioare excelente din foarte multe ţări.

Despre Inspectoratul Şcolilor Independente

ISI este structura desemnată de Departamentul pentru educaţie din Marea Britanie pentru a verifica şcolile independente ce oferă curriculum britanic din întreaga lume. Inspectorii ce verifică şcolile britanice din afara Marii Britanii urmăresc îndeaproape cadrul şi orientările folosite şi la inspecţiile şcolilor din Regat, iar raportul ISI merge la Departamentul Britanic pentru Educaţie (DfE) pentru a fi analizat felul în care şcolile respectă standardele pentru Şcolile Britanice din Străinătate (BSO). Rolul inspectorilor este de a verifica şi de a recunoaşte practicile de excelenţă în educaţie, pe de o parte şi de a face recomandări de îmbunătăţiri, pe de altă parte.