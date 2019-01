Încep înscrierile la cursurile pentru susţinerea celor mai importante testări de limbă străină. Care sunt costurile

„Examenele de limba engleză oferă o certificare acceptată internaţional şi le permit tinerilor să se bucure de oportunităţi de studiu şi muncă atât în România, cât şi în străinătate. În cadrul examenelor, cunoştinţele candidaţilor sunt evaluate în mod obiectiv, iar candidaţii beneficiază de condiţii optime pentru a susţine probele.



Este important, însă, ca tinerii care vor să susţină un examen de limba engleză cu un scop anume – de exemplu, pentru a pleca la studii universitare în străinătate – să ţină cont de cerinţele instituţiei. Universităţile sau alte instituţii pot cere un anumit tip de examen, un punctaj minim, precum şi o perioadă de timp anume în care să fi fost susţinut examenul, astfel încât rezultatul să fie valabil“, explică Sonia Constantin, expert British Council.



Testul IELTS este cel mai popular test de limba engleză din lume, afirmă cei de la British Council. Mai mult de 3 milioane de teste sunt susţinute anual în întreaga lume şi peste 10.000 de organizaţii din 140 de ţări acceptă testul IELTS, inclusiv organizaţii guvernamentale, academice sau instituţii de angajare. „Este un test larg recunoscut pentru admiterea la universităţile din străinătate, precum şi singurul test de limba engleză care este acceptat cu scopul de imigrare de către toate ţările care cer un test de limbă“, punctează sursa citată.

În cazul Cambridge Assessment English, există mai multe tipuri de examene, destinate unor grupe de vârstă şi niveluri de cunoştinţe diferite. Printre cele mai populare examene Cambridge de limba engleză sunt cele YLE (Young Learners’ English) destinate copiilor între 7 şi 12 ani. În rândul elevilor mai mari, însă, examenele B1 Preliminary (PET) şi B2 First (FCE) se bucură de cea mai mare popularitate. B1 Preliminary, cunoscut şi ca Preliminary English Test (PET), demonstrează abilitatea de a comunica în limba engleză în situaţii practice, de zi cu zi, şi oferă o bună bază pentru cei care doresc să studieze pentru o calificare profesională. B2 First, cunoscut şi ca First Certificate in English (FCE), este un test de engleză generală care dovedeşte cunoştinţe de limbă suficient de bune pentru a munci şi studia într-un mediu în care se vorbeşte limba engleză. Este recomandat şi celor care vor să urmeze studii preuniversitare în engleză.



Taxa de înscriere pentru sesiunile testului IELTS în ianuarie 2019 este de 930 lei, iar începând cu februarie 2019 este de 935 lei. În cazul examenelor Cambridge Assessment English, taxa de înscriere este minimum 450 de lei şi maximum 495 lei pentru B1 Preliminary (PET), 670 lei pentru B2 First (FCE), respectiv 680 lei pentru C1 Advanced (CAE). British Council organizează în Bucureşti şi Iaşi cursuri de engleză generală pentru toate vârstele şi nivelurile de cunoştinţe, prin intermediul cărora cei interesaţi de obţinerea unui certificat IELTS sau Cambridge îşi pot îmbunătăţi nivelul de limba engleză. Cursanţii British Council beneficiază de o reducere de 10% la înscrierea pentru examenele Cambridge

Assessment English.



Când au loc înscrierile pentru testarea altor limbi străine

Pentru cei care care îşi doresc un certificat în limba germană care să fie recunoscut atât pe piaţa muncii, cât şi în universităţile din afară, cea mai bună variantă este „TestDaF“. Înscrierile pentru acesta au loc la Institutul Goethe din 13 februarie. Pentru doritorii unui certificat de competenţe în limba franceză, recunoscut internaţional, cea mai bună variantă este testul DALF. Înscrierile pentru acesta au loc la Institutul Francez începând de astăzi. Cât despre elevii care vor să obţină un atestat pentru limba spaniolă, cea mai bună opţiune este examenul DELE. Pentru susţinerea acestuia (sesiunea din aprilie), înscrierile au loc până în data de 6 februarie