Vacanțe la jumătate de preț la Târgul de Turism de la Romexpo

Târgul de Turism organizat până duminică inclusiv, la Romexpo, reunește o multitudine de oferte pentru vacanțe cu reduceri de până la 50%.

Accesul este gratuit iar programul de vizitare este între orele 10.00 și 18.00 între 23 și 25 februarie și între orele 10.00 și 16.00 pe 26 februarie.

La actuala ediție a TTR, agențiile de turism promovează ofertele tip early booking pentru sezonul estival 2023, atât pentru destinații externe, cât și pentru litoralul românesc, alături de alte oferte speciale cu reduceri consistente lansate cu ocazia târgului de turism. De asemenea, agențiile promovează și pachete turistice pentru Paște și alte oferte de primăvară.

ANAT constată o creștere semnificativă, de 40%, a cererii pentru rezervările tip early booking față de aceeași perioadă a anului trecut (perioada octombrie - februarie). Reducerile tip early booking sunt cuprinse între 10% și 45%, în funcție de transport, de unitatea de cazare și de destinație ori în funcție de tipul pachetului turistic – individual sau operat cu curse charter. Printre destinațiile promovate cu oferte early booking se numără litoralul românesc, Grecia, Bulgaria, Turcia, Spania, Cipru, Malta, Tunisia și Egipt. De asemenea, agențiile de turism au pregătit pachete turistice reduse cu până la 40% și pentru perioada Paștelui precum și alte oferte speciale promovate în perioada TTR.

Peste 151 de companii, din 10 țări (Bulgaria, Cipru, Egipt, Grecia, Israel, Moldova, Polonia, România, Turcia, Ungaria) participă la #TTR2023 cu reduceri de până la 50% pentru destinațiile populare, dar și cu promoții speciale la vacanțe de lux. Manifestarea înregistrează un grad de internaționalizare de 49% și se bucură de participarea oficială a țărilor: Bulgaria, Grecia, Israel, Maroc, Moldova, Tunisia.

Vizitatorii TTR pot achiziționa pachete turistice pentru sezonul de vară pentru România (litoralul românesc, stațiuni montane și balneoclimaterice, pensiuni rurale) dar și pentru destinații precum Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt, Dubai, Thailanda, Cancun, Maldive, Republica Dominicană, Seychelles, Bali, Kenya, Zanzibar, Ibiza, Tenerife sau croaziere exclusiviste.

Iri Travel, reduceri de până la 35%

Astfel, IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc, lansează propriul târg virtual de turism, în perioada 23-28 februarie. Reducerile se aplică în plus, peste tarifele oricum avantajoase ale ofertelor tip ”Early Booking”.

Potrivit consultanților IRI Travel, în prezent, pentru Paște și primăvară, cele mai căutate destinații sunt România, Bulgaria și Grecia, iar pentru sezonul estival, cele mai căutate sunt litoralul românesc, litoralul bulgăresc, Grecia continentală (cu regiuni precum Halkidiki, Paralia Katerini, Riviera Olimpului), insulele grecești și riviera Turciei (Antalya, respectiv Bodrum – Kușadasi – Marmaris).

Alături de reducerile early booking deja aplicate, IRI Travel promovează reduceri cuprinse între 5% și 35% cu ocazia târgului de turism, turiștii fiind așteptați să achiziționeze atât online, de la sediul agenției dar și de la sediile agențiilor partenere.

Iată exemple de oferte cu reduceri aplicate în timpul târgului de turism:

Circuite Autocar

Circuit și sejur 8 zile Kușadasi-Istanbul 2023 - 10% reducere pentru plecările din 31.05.2023, 17.09.2023

Circuit Grecia Epir autocar 2023 - 9 zile 10% reducere pentru plecarea din 20.09.2023

Circuit mănăstiri Grecia 7 zile autocar 2023 - 10% reducere pentru plecările din 22.05.2023, 06.11.2023

Grecia pentru Seniori - Insula Evia 8 zile autocar 2023 - 10% reducere pentru plecările din 15.05-23.05., 22.05-30.05, 29.05-06.06, 05.06-13.06,12.06-20.06, 11.09-19.09., 18.09-26.09, 25.09-03.10

Paște Grecia Insula Evia 2023 - 10% reducere pentru plecarea din 12.04.2023

Litoralul românesc

Fortuna*** - Eforie Nord – 5% reducere suplimentară la tarifele de early booking pentru rezervări efectuate în perioada 22.02 – 26.02 și sejur în perioada 01.06 – 16.07

Carmen*** - Venus - 5% reducere suplimentară la tarifele de early booking pentru rezervări efectuate în perioada 23.02 – 26.02 și sejur în perioada 05.05 – 15.09

Carmen Azzuro** - Venus - 5% reducere suplimentară la tarifele de early booking pentru rezervări efectuate în perioada 23.02 – 26.02 și sejur în perioada 05.05 – 15.09

Felix Perla Mării*** - Eforie Nord – 5% reducere suplimentară la tarifele de early booking pentru rezervări efectuate în perioada 23.02 – 26.02 și sejur în perioada 10.06.2023 – 10.09.2023

Cocor** - Olimp - 5% reducere suplimentară la tarifele de early booking pentru rezervări efectuate în perioada 23.02 – 26.02 și sejur în perioada 01.06 – 10.09

Flora*** - Mamaia - 5% reducere suplimentară la tarifele de early booking pentru rezervări efectuate în perioada 23.02 – 26.02 și sejur în perioada 31.05 – 30.09

Majestic*** - Olimp - 5% reducere suplimentară la tarifele de early booking pentru rezervări efectuate în perioada 23.02 – 26.02 și sejur în perioada 01.06 – 10.09

Piccadilly*** - Mamaia – 10 % reducere early booking pentru rezervări efectuate în perioada 23.02 – 26.02 și sejur în perioada 01.06 –20.09

Bulgaria

HOTEL ROYAL GRAND 4* - KAVARNA

Early Booking (pentru rezervări în perioada 23.02-26.02):

15% reducere pentru sosiri în perioadele 02.05.-29.05. / 05.06.-20.06./ 10.07.-20.07./ 10.08.-20.08./ 10.08.-20.08. /10.09.-30.09.

HOTEL ROYAL BAY 4* - KAVARNA

Early Booking (pentru rezervări în perioada 23.02-26.02):

15% reducere pentru sosiri în perioadele 19.05.-29.05. / 05.06.-20.06. / 10.07.-25.07./ 10.08.-20.08. /10.09.-30.09.

MIMOSA & SPA HOTEL 4* - NISIPURILE DE AUR

Early Booking (pentru rezervări în perioada 20.02-28.02):

20% reducere + SPO TTR 5% pentru sejur în perioada 15.05 -30.09.

MADARA HOTEL 4* - NISIPURILE DE AUR

Early Booking (pentru rezervări în perioada 23.02-28.02):

25% reducere SPO TTR pentru sejur min 4 nopti in perioada 11.06 -10.09.

Valabil pentru: DBL Sup/ DBL park/ Junior Suite/ FAM room/ SGL

IMPERIAL RESORT 4* - SUNNY BEACH

Early Booking (pentru rezervări în perioada 23.02-28.02):

35% reducere SPO TTR pentru sejur în perioadele 28.04. - 30.06.2023

SOL LUNA BAY RESORT 4* - OBZOR

Early Booking (pentru rezervări în perioada 20.02-28.02):

15% reducere + SPO TTR 5% pentru sejur în perioada 03.06 -23.06.2023

Valabil pentru camerele din clădirea principală: DBL/ SGL park & sea view; Family Suite park & sea view; si in cladirea de apartamente - Studio park & sea view

25% reducere TTR pentru sejur vara 2023

Valabil pentru clădirea de apartamente: One bedroom Suite park & sea view

MIRAMAR 4* - OBZOR

Early Booking (pentru rezervări în perioada 23.02-27.02):

25% reducere TTR pentru sejur în perioadele 04.05.-23.06./10.09.-30.10.

Grecia

RIVIERA OLIMPULUI

Mythic Summer Hotel 4* - 20%

Danai Spa Hotel 4* - 15%

Nomad Hotel 4* - 5%

Vizantio Hotel 3* - 5*

Litohoro Olympus Resort Hotel 4* - 15%

Zefyros Hotel 2* - 5%

Parthenon Executive Wing Hotel 3* - 25%

Parthenon Art Hotel 3* - 25%

Olympion Melatron Hotel 3* - 25%

Platon Hotel 2* - 15%

Grand Platon Hotel 4* - 25%

HALKIDIKI

Ajul Luxury Hotel & Spa Resort , 5* , Kassandra – 35%

Anastasia Resort and Spa , 5* , Kassandra – 15%

Domes Noruz Kassandra Hotel, Halkidiki , 5* , Kassandra – 24%

Elinotel Apolamare Hotel , 5* , Kassandra – 20%

Porto Sani Hotel, 5* , Kassandra – 10%

Sani Asterias Suites , 5* , Kassandra – 15*

Sani Beach Hotel, 5* , Kassandra – 10%

Sani Club Hotel, 5* , Kassandra – 10%

Sani Dunes Hotel , 5* , Kassandra – 10%

THASSOS

Astris Sun Hotel , 2* , Astris – 25%

Blue Bay Beach Hotel , 3* , Kinira – 17%

Philoxenia Inn Hotel, 3* , Limenas – 20%

Astir Notos Hotel, 4* , Potos – 22%

Notos Deluxe Suites , 3 keys , Potos – 32%

Blue Sea Beach Hotel , 3* , Skala Potamias – 17%

Natasa Hotel , 3* , Skala Potamias – 15%

Blue Sea Beach Resort , 2* , Skala Potamias – 17%

Turcia

Pentru Marmaris, Bodrum, Cesme, Ozdere și Dindim, alături de alte stațiuni, IRI Travel oferă în perioada târgului de turism reduceri de 10%, respective de 5%, în funcție de hotel.

DAL Travel, reduceri de până la 150 de euro

DAL Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România cu produse turistice tip premium și de circuit, înființat în anul 2000 și membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), lansează standul său online, cu un program extins față de data derularii propriu zise a TTR.

Cu această ocazie, vor fi lansate produsele noi din portofoliul său din acest an, respectiv circuite private (private tours), cu maxim 7 turiști, pachete de tip city break (în Europa), respectiv promoții early booking la circuite cu însoțitor, inclusiv la cele de Paște și la croaziere.

Circuitele private de vară (Private Tours) au un itinerar deosebit de atractiv, în Italia și Franța (Coasta de Azur). Turiștii vor avea ocazia să descopere comorile Italiei de Sud, Lombardia și Marile Lacuri, Toscana și Cinque Terre sau combinația Coasta de Azur și Liguria. Toate aceste circuite durează 7 nopți / 8 zile, sunt operate la destinație cu un minivan, au un ghid însoțitor și un număr restrâns de turiști (maxim 7). Legat de aceste circuite, DAL Travel a înregistrat o creștere a cererii de 35% față de anul precedent.

Tot cu această ocazie, DAL Travel lansează prin standul său virtual peste 80 de pachete city break pentru turiștii individuali, cu tarife ce pornesc de la 350 euro/persoană, în cameră dublă, ce includ: 3 sau 4 nopți cazare, zbor (direct/conexiune optimă) cu avionul, taxele de aeroport, cazare la hoteluri de 3*/4*, atent selecționate, mese conform program, asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism.

Pentru perioada vacanței de Paște, turiștii pot alege un circuit cu însoțitor de grup în Europa, Orientul Mijlociu, Asia, America de Sud, America Centrală și Africa, cu reduceri de până la 150 euro/persoană.

De asemenea, DAL Travel a lansat 74 de promoții de tip early booking ce pot fi identificate pe SITE la CalenDAL (alegând luna dorită) sau la pagina de Promoții / Târg de Turism, unde sunt menționate cronologic circuitele cu însoțitor de grup, aflate în promoție. Circuitele care vor avea loc în perioada martie – noiembrie includ destinații pe toate continentele și au reduceri de până la 150 euro/persoană. De exemplu, destinații precum Africa de Sud, Pakistan, Peru, Australia și Noua Zeelandă, Capitalele Baltice sau Țările Nordice, au reduceri de neratat.

„Suntem o agenție de turism specializată pe produse premium, circuite, destinații exotice și tocmai de aceea, pentru a impulsiona acest tip de turism, am decis să participăm virtual și la această ediție a târgului de turism, prin standul nostru online, în care am inclus atât destinații exotice, cât și circuite sau capitale din țările europene ori croaziere, cu reduceri importante. Precedentele noastre campanii cu oferte speciale s-au bucurat de mare succes, ceea ce indică apetitul românilor de a călători, Tocmai de aceea, anul în curs se va derula sub auspiciul: „Aventurile unei vieți” în tradiția unică DAL Travel! Conștientizăm trendul general actual al faptului că turiștii folosesc din ce în ce mai des mediul online, dublat, firește, de dorința de a beneficia de expertiza consultanților noștri. Ca atare, considerăm că târgurile virtuale au un rol din ce în ce mai important pentru publicul larg, neexcluzându-i pe cei care ne accesează direct, la sediu”, subliniază Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Vacanţe cu discounturi de până la 35% la târgul online J'Info Tours

Tur-operatorul J'Info Tours relansează campaniile iniţiate în perioada pre-pandemică, Joi cu J'Info, sub forma de târguri online de vacanţe.

Astfel, conform unui comunicat al agenţiei, periodic, timp de 8 zile, de joi până joi, pasionaţii de călătorii au posibilitatea să cumpere online, de pe site-ul www.jinfotours.ro, vacanţe early booking şi chiar şi last minute, la preţuri promoţionale, cu discounturi de până la 35%.

"Târgurile online de turism, cum este şi Joi cu J'Info, a cărui primă ediţie are loc până joi, 2 martie 2023, pe site-ul agenţiei J'Info Tours, reprezintă instrumentul perfect pentru relansarea domeniului şi pentru a oferi clienţilor posibilitatea de a-şi achiziţiona, la oferte speciale, vacanţe unice, circuite exotice sau de aventură, în destinaţii mai puţin frecventate de majoritatea românilor, până în prezent", a declarat Carmen Pavel, fondator al agenţiei.

Campania are şi o componentă on-site, ce presupune achiziţionarea de vacanţe early-booking direct în agenţiile J'Info Tours din Bucureşti, Constanţa şi Braşov, la preţuri promoţionale, ce includ şi reduceri între 10 şi 25%.

"În 2022, am inspectat variate destinaţii de vacanţe unice şi exotice, ca Madagascar, Namibia, Ecuador, Peru, precum şi destinaţii din Statele Unite, din ce în ce mai solicitate de turişti, am renegociat preţuri şi revizuit trasee, cu furnizorii de turism din aceste zone ale lumii, ceea ce ne permite acum să venim pe piaţă cu vacanţe foarte avantajoase, în privinţa raportului calitate-preţ. Din ce în ce mai mulţi pasionaţi de vacanţe fac rezervări early-booking şi pentru 2024, de aceea oferim acestora şi posibilitatea plăţilor în rate, combinate cu discounturi. În plus, deoarece activitatea agenţiei J'Info Tours s-a extins şi a revenit la dimensiunea dinaintea pandemiei, pregătim noi generaţii de agenţi de turism şi de ghizi, prin compania noastră specializată pe cursuri autorizate de Agenţia Naţională pentru Calificări", a spus Carmen Pavel.