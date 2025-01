Transportatorii cer Parlamentului destituirea șefilor din ASF: Nu se justifică dublarea tarifelor RCA

Transportatorii afiliați Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită intervenția urgentă a noului Parlament pentru destituirea conducerii ASF, argumentând că nu se justifică dublarea tarifelor RCA.

Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită intervenția urgentă a noului Parlament al României pentru destituirea conducerii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), se menționează într-un comunicat al transportatorilor.

Date care nu justifică scumpirile RCA:

1. Frecvența daunelor este în scădere:

Se poate observa că frecvența daunelor este la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. În 2024, numărul daunelor este comparabil cu anul 2020, când restricțiile pandemice au limitat circulația. În ciuda creșterii continue a numărului de autovehicule, frecvența daunelor a scăzut la 4,9% în 2024, față de 5,7% în 2020.

2. Severitatea daunelor – creștere moderată:

„Se poate observa că despăgubirea medie plătită de firmele de asigurări a crescut cu doar 1% în ultimele 12 luni dar poliță RCA a crescut cu până la 100%, deși asigurații au chiar și B8”, spun transportatorii.

Aceștia subliniază că se observă un dezechilibru nejustificat:

• Scădere frecvență daune: -2% (2023: 5,1% → 2024: 4,9%)

• Creștere severitate daune: +1%

„Acești indicatori ar fi trebuit să conducă la scăderea prețurilor RCA, nu la dublarea lor. (...) În loc să ajusteze tarifele RCA, în baza unor date obiective, firmele de asigurări, cu sprijinul ASF, au schimbat criteriile de calcul al prețurilor:

• Introducerea împărțirii geografice: București vs. restul țării.

• Șoferii din București plătesc tarife RCA cu 50% mai mari.

• În restul țării, prețurile au crescut fără justificare, chiar și cu 100% în unele cazuri”, arată COTAR.

Exemplu concret:

• În decembrie 2023, un șofer din Mediaș plătea 673 lei pentru RCA.

• În decembrie 2024, aceeași poliță costă 1.240 lei, cu același istoric Bonus 8 și aceeași firmă de asigurare.

Am mai demonstrat aceste anomalii, prin cazuri concrete, precum acest caz de la Mediaș: un autoturism care, în perioada analizată (2021-2025), a avut același proprietar, cu același domiciliu și același istoric de daune (clasă de bonus maximă - B8):

• 2021: RCA 12 luni – 358 lei

• 2022: RCA 12 luni – 727 lei

• 2023: RCA 12 luni – 630 lei

• 2024: RCA 12 luni – 673 lei

• 2025: RCA 12 luni – 1.240 lei

„Această creștere alarmantă de aproape 300% în cinci ani – cu o dublare doar în ultimul an – s-a produs fără o justificare economică validă, în absența unor daune sau schimbări în profilul asigurătului. Guvernul nu poate închide ochii la nesfârșit în fața complicității ASF la abuzurile asigurătorilor. Responsabilitatea este a ASF și a domnului Sorin Mititelu. ASF, instituția care ar trebui să protejeze consumatorii și să vegheze la respectarea legislației în domeniul asigurărilor, a demonstrat o atitudine pasivă. Mai grav, vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, direct responsabil de sectorul asigurărilor, nu a luat măsuri concrete pentru a împiedica aceste abuzuri. În acest an, în timp ce atenția publică era concentrată asupra campaniei electorale, companiile de asigurări au dublat prețurile polițelor RCA, profitând de o presupusă plafonare ineficientă impusă de Guvernul României, iar ASF nu a făcut nimic pentru a opri aceste acțiuni abuzive ale companiilor de asigurări. În urma tuturor sesizărilor pe care COTAR le-a făcut, am constatat că ASF ignoră realitatea din teren. (...) Mai mult, controalele din vara anului 2024 nu au identificat nicio neregulă la firmele de asigurări, deși șoferii români se confruntă cu scumpiri evidente azi polița RCA fiind mai scumpă ca una similară în Germania”, susțin transportatorii.