Tot mai mulți români vor să devină proprietari de case în Dubai

Dubaiul reprezintă un teritoriu extrem de ofertant pentru românii care sunt în căutare de investiții imobiliare pe termen mediu și lung, spun specialiștii din piață.

“Încă din debutul lunii martie, am început să primim din partea românilor un număr semnificativ mai mare de solicitări pentru vizionări de case și apartamente în Dubai, toate organizate în perioada sărbătorilor de Paște. Analizând dinamica ultimilor 2 ani, am constatat faptul că toți conaționalii noștri preferă să îmbine utilul cu plăcutul, iar în perioada vacanțelor de Crăciun, Revelion, sezon estival și de Paște vin să se relaxeze, dar în același timp își stabilesc vizionări în vederea achiziționării unor imobile in Emiratele Arabe Unite,“ declară Cristina Stoian, Expert imobiliar & CEO Agenție Imobiliară Simple Choices, cu sediul în Dubai

Dubaiul reprezintă un teritoriu extrem de ofertant pentru românii care sunt în căutare de investiții imobiliare pe termen mediu și lung. Astfel, aceștia achiziționează în celebrul emirat case sau apartamente, iar bugetele alocate pornesc de la 130.000 euro.

“Ne așteptăm la o creștere cu cel puțin 25% a vânzărilor de imobiliare în perioada Paștelui, iar dezvoltatorii autohtoni sunt pregătiți cu oferte asemenea perioadei propriilor sărbători religioase când este cunoscut faptul că au loc discount-uri și oferte fără precedent. De exemplu, există planuri de plată direct către dezvoltatori, cu un avans de 10% și apoi rate lunare care se întind pe 80-90 de luni, cu 1% dobândă. Pentru cei care nu au un istoric bancar bun, care nu pot face un credit ipotecar, este o perspectivă bună de luat în considerare. Și nu doar pentru ei! In mod practic, un astfel de plan de plată înseamnă că plătești doar 30-40% din valoarea imobilului, apoi ratele lunare se acoperă direct din chirie. Se pare că antreprenorii din EAU au identificat potențialul pieței din România și din Europa și concep campanii speciale de vânzări, legate strict de momentele importante pentru europeni, cum este cel de la începutul lunii mai“, declară Cristina Stoian

Printre clienții interesați să achiziționeze proprietăți în Dubai se află antreprenori, dezvoltatori, medici și IT-iști.

Simple Choices este o companie imobiliară înființată în urma cu 12 ani al cărui domeniu de activitate este axat pe zona de constructii și property management. Agenția a intermediat vânzări, cumpărări, renovări și revânzări de proprietăți pentru apx.1000 de persoane. Sediul în Dubai a fost lansat în 2022, domeniul principal este reprezentat de tranzacții imobiliare, dar și rent to rent management, fiind recunoscută guvernamental și autorizată de RERA (Real Estate Regulatory Agency), autoritatea care reglementează activitatea agențiilor imobiliare din EAU.

În 2023, Simple Choices are 14 angajați și o cifra de afaceri de 3 milioane de dolari.