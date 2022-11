Tot mai multe firme interesate să participe la achizițiile publice organizate de instituțiile statului

Odată cu anunțarea unor previziuni mai sumbre pentru anul 2023, cu o creștere economică moderata atât in România, cât și in UE, la care se adaugă o inflație ce nu prea vrea sa scadă + un război aproape de graniță, tot mai multe firme caută alternative pentru a-și menține, sau de ce nu chiar crește afacerile. Piața achizițiilor publice, o piață de zeci de miliarde de Euro, devine din ce in ce mai atractivă pentru managerii companiilor.

53.000 de anunțuri de achiziții cu o valoare estimată de peste 151 miliarde lei, doar in București

Conform dl. SAVA, manager la o platforma de monitorizare inteligentă a licitațiilor publice inclusiv cele din SEAP: “numărul companiilor interesate de participarea la anunțurile de achiziții publice a crescut semnificativ in ultima perioada, acest fapt ar putea fi o consecință a încetinirii cererii din sectorul privat. Doar instituțiile publice din București au publicat in 2022 pana in 21 noiembrie peste 53.000 de anunțuri de achiziții publice cu o valoare estimată la peste 151 miliarde lei”

Cum identifici rapid si ușor licitațiile publice la care ai putea depune o ofertă?

Chiar dacă nu ai participat niciodată la o licitație publică, nu ai de ce sa te îngrijorezi. Cel mai simplu ar fi sa apelezi la serviciile si abonamentele de monitorizare licițatii publice oferite de diverse platforme online, care o sa-ți ușureze mult munca.

Cu ce tipuri de anunțuri cu licitații publice ne întâlnim cel mai des?

O să întalnești mai multe tipuri de anunțuri de licitații: Anunțuri de participare, cereri de ofertă, concurs de soluții, concesionari, anunțuri de publicitate, cumpărari directe, etc. Majoritatea licitatiilor sun publicate pe SEAP, dar sunt si multe alte licitatii publicate si in alte surse.

Ce servicii găsim pe internet pentru a externaliza monitorizarea licitatiilor?

Unele situri oferă de la servicii inteligente in monitorizarea licitațiilor publice pâna la pachete complete de exemplu Pachet SEAP: Creare Cont SEAP/SICAP, Suport pentru instalarea Certificatului Digital, Reînnoirea sau Recuperarea datelor de pe SEAP, Suport pe parcursul derulării licitatiei, suport pentru depunerea ofertelor, monitorizarea licitatiilor etc.

După identificarea anunțului de licitație la care se dorește înscrierea în procedură se verifică dacă se îndeplinesc condițiile propuse de autoritatea contractantă. Condițiile de participare la anunțul de licitație de pe SEAP se regăsesc în text-ul anunțului și în documentația aferentă acesteia.

Cerințe privind eligibilitatea companiei pentru a participa la anunțurile de achiziții publice din SEAP

O dată îndeplinite condițiile propuse de autoritatea contractantă cu rol de organizator te vei putea înscrie la licitație, respectând procedura și pașii pe care ți-i va indica platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice, pornind de la înscriere și până la depunerea ofertei și a documentelor în formatul indicat conform specificației fiecărei licitații.

Asocierea ca mijloc de participare dacă nu îndeplinești singur condițiile de calificare

Des întâlnită această situație în care se dorește participarea la un anunț de licitație publică dar compania nu îndeplinești condițiile cerute in documentații. In acest caz asocierea cu o altă companie ar putea fi o soluție de succes. Nu degeaba se zice unde-s doi puterea crește.