Studenții ar putea primi până la 200.000 euro pentru înființarea unei firme

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a discutat recent cu reprezentanții Comisiei Europene despre extinderea sprijinului din bani europeni pentru persoanele vulnerabile și pentru educație, printre care și relansarea programului Innotech Student.

Finanțarea celei de-a doua ediții Innotech Student va fi posibilă prin intermediul platformei STEP - Tehnologii Strategice pentru Europa (Strategic Technologies for Europe Platform).

Cu o alocare aprobată de 600 milioane euro în cadrul Programului Educație și Ocupare, STEP va include:

relansarea programului Innotech Student, oferind granturi de până la 200.000 euro pentru start-up-uri înființate de absolvenți;

modernizarea curriculei universitare în conformitate cu cerințele actuale ale pieței muncii, cu accent pe domeniile tehnologice și industrial;

înființarea de laboratoare de practică în universități;

dezvoltarea incubatoarelor de afaceri în mediul universitar.

Prima ediție a programului Innotech Student a fost lansată în iulie 2020. Apelul de proiecte s-a finalizat la 30 septembrie 2020, fiind depuse 351 de cereri de finanţare în valoare de 680 milioane de euro. Bugetul inițial al programului, în valoare de 20 de milioane de euro, a fost suplimentat ulterior la 134 milioane euro. Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită a fost stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, astfel:

Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.

În cadrul Programului Innotech Student au fost finanțate 66 proiecte prin care au fost sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă peste 22.000 studenți, doctoranzi și cursanți înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Au fost sprijinite 1.300 noi întreprinderi și au fost create peste 3.300 noi locuri de muncă.

„Când am lansat Innotech Student în precedentul meu mandat, am vazut programul ca pe o investiție în viitor, prin care studenții să fie încurajați să urmeze drumul antreprenoriatului și să creeze la rândul lor locuri de muncă. Îmi aduc aminte că am avut la acel moment o serie de consultări dedicate apelului și, în calitatea mea de profesor, eram încântat să văd cum reprezentanții stundeților sunt implicați și pregătiți să dea restart mentalității de business. Iar acela a fost un moment de curaj pentru tinerii care au îndrăznit să viseze. Curajul este abilitatea de a rezistă în fața oricărei provocări cu consecvență și hotărâre. Este fermitatea, motivația și cea mai pură formă de ambiție. Și iată că, doi ani mai târziu, suntem aici și vorbim despre proiecte de succes și exemple de bune practici. Deci, dacă facem un calcul simplu de eficienţă, la 130 milioane de euro investiţi, peste 22.000 de studenţi au participat la cursuri de antreprenoriat, peste 1.300 de companii s-au înfiinţat şi peste 3.300 de locuri de muncă sunt astăzi propuse ca rezultat pentru implementarea celor 66 de contracte de finanţare. Dacă privim spre următorii ani, vedem că Politica de Coeziune 2021-2027 ne aduce noi oportunități importante pentru ca tinerii să acceadă pe piața muncii. Prin Programul Educație și Ocupare, vom continua să investim în antreprenoriatul studențesc. Sunt bani europeni pentru formarea competențe antreprenoriale, formare în management de proiect, organizațional sau strategic, acoperirea costurilor de calificare la locul de muncă, creare de noi locuri de muncă prin inițierea de afaceri, inclusiv în zona economiei sociale (start-up) sau incubatoare de afaceri”, declara ministrul Marcel Boloș la încheierea ediției anterioare a programului.