Wizz Air face recrutări în mai multe oraşe din România. Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor să se angajeze

„Facem recrutări în România şi vom angaja 100 de persoane, cabin crew, anul acesta. Noi, la Wizz Air, recrutăm continuu personal”, a spus marţi Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager, transmite News.ro.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să se angajeze sunt: să vorbească limba engleză, să aibă cel puţin Bacalaureatul, să poată ajunge la o înălţime de 210 cm cu mâna ridicată, să ştie să înoate şi să nu aibă tatuaje în zone la vedere.

În România, Wizz Air are 28 de baze şi peste 1.000 de angajaţi, din care 290 de piloţi şi 740 personal de cabină.

Operatorul aerian are totodată în plan să ajungă la 30.000 de angajaţi în următorii zece ani şi 500 de aeronave.

„19% din tot personalul companiei a fost concediat în perioada pandemică, la nivel internaţional. Vorbim despre însoţitori de bord, angajaţi de la ghişee şi piloţi. Cred că 80% din anulările noastre sunt cauzate de lipsa de personal din industria aviatică. O parte dintre anulări nu au avut loc din cauză că nu aveam personal de bord.

Nu sunt destui oameni angajaţi în aeroporturi, nu există număr suficient personal la Securitate, de aceea vedeţi în aeroporturile din Amsterdam sau Dublin, de exemplu, dar şi în multe alte oraşe, că pasagerii pierd ore întregi. Ieri, în aeroportul din Amsterdam s-au pierdut cinci ore în afara terminalului.

Multe aeroporturi nu sunt pregătite pentru acest flux de pasageri, dar nici companiile de handling nu sunt pregătite. De aceea avem numeroase aeronave oprite la sol în diferite oraşe din reţeaua unde operăm, care ar trebui să stea acolo 30-40 de minute”, afirmă el, adăugând că oamenii aşteaptă de la două la cinci ore, pentru că nu există personal la sol”, a mai spus el.

Potrivit acestuia, compania nu îşi doreşte să anuleze zboruri şi au existat cazuri în care zborurile au fost anulate în ultimul moment, asta fie din cauză că existat situaţii neprevăzute fie s-au căutat soluţii pentru operarea respectivului zbor până în ultima clipă.

Compania are în plan să îşi mărească prezenţa pe plan local prin introducerea de noi rute şi prin mărirea flotei existente. Operatorul are acum 6.500 de angajaţi global. Zboară spre 197 de destinaţii din 53 de ţări. Are totodată 41 de baze operaţionale în 18 ţări.

Potrivit companiei, peste 65% din membrii personalului de cabină au absolvit o facultate. Zborurile Wizz Air operează 166 de rute din România spre destinsaţii din 20 de ţări.

Wizz Air ţinteşte să atingă zero emisii dioxid de carbon până în 2050. Compania aeriană ultra-low-cost Wizz Air operează o flotă de 154 de aeronave Airbus A320 şi A321. 27,1 milioane de pasageri au călătorit cu compania aeriană în anul financiar care s-a încheiat pe 31 martie 2022. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ.