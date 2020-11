Virgil Popescu: Exclus tăierea salariilor, exclus îngheţarea salariilor; îngheţarea salariilor poate fi la demnitari

Virgil Popescu a adăugat că salariile demnitarilor au fost îngheţate.





”Noi putem vorbi, cum am vorbit la începutul anului, prin acea Ordonanţă 1 din câte îmi aduc aminte, prin care am îngheţat salariile demnitarilor care mi se par mari. Sau ale parlamentarilor. Şi eu sunt parlamentar şi pot să vă zic că una este să te duci în Parlament, să activezi în comisii, alta e să fi parlamentar aşa virtual şi să treci legi aşa fără număr la final de mandat cum se întâmplă acuma, cum face majoritatea toxică PSD din Parlament. dar să vorbim de îngheţarea salariilor bugetarilor, este exclus (...) Exclus tăierea salariilor, exclus îngheţarea salariilor, îngheţarea salariilor poate fi la demnitari. Cu 1 ianuarie 2020 noi am îngheţat salariile demnitarilor. Prin demnitari însemnând parlamentari, miniştri, preşedinţi de consilii judeţene, ce înseamnă demnitari pe legea salarizării. Acum, dacă PSD răstălmăceşte este cu totul altceva”, a declarat Popescu.





Economistul şef al Băncii Naţionale a României, Valentin Lazea, afirmă că statul trebuie ca, începând de anul viitor, să reducă deficitul bugetar, care ar rămâne deosebit de ridicat în comparaţie cu regiunea, şi că este nevoie de măsuri atât pe partea de venituri, cât şi pe cea de cheltuieli. “Nu e deloc normal ca salariul mediu din sectorul bugetar să fie mai mare decât în sectorul privat”, consideră Lazea, posibile soluţii pentru reducerea cheltuielilor fiind ca programul de lucru al bugetarilor să fie redus cu o cincime, cu reducerea corespunzătoare a salariilor, iar angajările să fie cvasi-îngheţate.

”Este o temă falsă. Infirm categoric acest scenariu, infirm categoric creşterea taxelor. Am spus foarte clar în programul de guvernare, taxele nu vor creşte, nu vom tăia salariile bugetarilor. Ba mai mult, din ce spun datele statistice, venitul mediu salarial a crescut cu 7,5% faţă de venitul mediu salarial al anului trecut. Adică vorbim în această perioadă de pandemie de o creştere a veniturilor salariaţilor. Deci nu vorbim de o tăiere sau o îngheţare. Este exclus”, a declarat Virgil Popescu la Realitatea Plus, luni seara, fiind întrebat dacă salariile bugetarilor vor avea de suferit.