Vin creşteri de taxe după alegeri? ING: Nu este exclus ca Guvernul să majoreze TVA. Cîţu: Nu creştem taxe în acest an, nici anul viitor

Bugetul României este sufocat de creşterea uriaşă a cheltuielilor cu sănătatea şi cu măsurile de susţinere a economiei, în timp ce veniturile sunt mai mici, iar deficitele sunt uriaşe. În acelaşi timp, există o dilemă bugetară, în sensul în care cheltuielile rigide se ridică la aproape 100% din veniturile fiscale plus contribuţii sociale, potrivit unei analize realizate de BCR. Mai precis, cheltuielile guvernamentale rigide compuse din salariile sectorului public şi pensiile au ajuns să reprezinte peste 96% din veniturile bugetare sensibile la ciclul economic (venituri fiscale + contribuţii sociale), după opt luni din an, în creştere semnificativă de la un nivel de 81% anul trecut.

Aşadar, Guvernul trebuie să găsească o modalitate de a aduce mai mulţi bani la buget, iar cea mai uşoară cale este o creştere de taxe.

Nu este exclus ca Guvernul să majoreze taxa pe valoare adăugată (TVA), după alegeri, este de părere Valentin Tătaru, economist ING Bank.

„Există încă o vizibilitate politică limitată dincolo de alegerile din decembrie, în special în ceea ce priveşte aspectul fiscal, în care credem că nu poate fi exclusă o corecţie a bugetului printr-o reformă fiscală (o majorare a TVA este principalul nostru suspect). Banca Naţională a României urmează să îşi publice Raportul privind inflaţia în noiembrie şi, împreună cu reducerea previziunilor sale cel puţin pentru 2020, va sublinia probabil incertitudinile care depăşesc alegerile”, afirmă economistul ING Bank, într-o analiză semnalată de Economica.net.

Şi alţi experţi sunt de părere că ar urma noi taxe, iar posibilitatea unui astfel de scenariu este vehiculată din ce în ce mai des.

Cifrele sunt foarte clare şi România are nevoie de bani în plus, afirma recent Alex Milcev, Liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi Juridică al EY România. „Ce facem cu deficitul nostru? Toată lumea se întreabă de unde luăm banii, îşi pune această întrebare şi mediul de afaceri”, afirmă reprezentantul EY.

Există discuţii despre creşterea taxelor, de a creşte impozitul pe venit, poate şi impozitul pe profit, iar facilităţile sau scutirile care există să fie anulate sau reduse, afirmă el. „E o direcţie în care nu trebuie să mergem”, potrivit lui Milcev.

De asemenea, România nu este pregătită pentru un impozit progresiv, deoarece nu este la un nivel al veniturilor populaţiei precum Franţa, Germania sau alte ţări cu impozit progresiv, mai afirmă Milcev. Potrivit lui, cota unică a servit României foarte bine şi nu este o idee care trebuie abandonată tocmai acum, în plină criză, să creştem taxe pentru companiile care contribuie foarte mult la relansare.

Consultanţii Deloitte România sunt de părere că cea mai bună variantă de creştere a veniturilor la bugetul de stat este o mai bună colectare, însă, într-un scenariu în care statul trece la creşterea taxelor, TVA-ul este primul vizat.

„Dacă ar fi să se mărească unele cote de impozitare, ceea ce sperăm să nu se întâmple, în primul rând TVA-ul este cel mai uşor de modificat. Au mai fost discuţii în ultimul timp şi despre cotele de impozit pe venit. Speranţa noastră este că raţiunea va prevala şi nu vom avea creşteri de fiscalitate în perioada următoare”, a declarat Dan Bădin, partener la Deloitte România, în cadrul unui eveniment organizat de compania de consultanţă.

Banca Naţională este de părere că va fi nevoie de un program de corecţie, deoarece pieţele financiare nu vor putea accepta pe termen lung niveluri înalte ale deficitului bugetar. Însă BNR susţine că, pentru a nu avea creşteri de taxe şi impozite, trebuie să existe o creştere a veniturilor colectate de stat. „Este necesară creşterea veniturilor fiscale (bugetare) pentru a face faţă unor crize viitoare, pentru a avea un buget public mai robust. O creştere a bazei de impozitare ar ajuta corecţia macroeconomică din următorii ani. O asemenea creştere ar ajuta mult ca procesul de corecţie macroeconomică să nu fie însoţit de taxe şi impozite mai mari, ceea ce ar fi o corecţie suboptimă”, susţin reprezentanţii BNR, într-un raport.

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a dat joi asigurări că Guvernul nu va creşte taxele nici în acest an, nici anul viitor. „Nu vom creşte taxele în această perioadă şi nu le vom creşte nici în viitor. Credem într-o economie liberală, economie cu impozite mici şi puţine, dar pe care le plăteşte toată lumea. Nu vor creşte taxele nici la finalul acestui an nici anul viitor. Avem deja soluţii de finanţare pentru acest an şi sunt pregătite soluţii de finanţare pentru anul viitor, pentru a finanţa toate cheltuielile de care avem nevoie în această perioadă dificilă”, a declarat Cîţu, într-un mesaj video.



Recent, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că Guvernul vrea să evite o creştere a taxelor. „Noi tocmai asta vrem să evităm. Vrem să evităm creşterea taxelor şi impozitelor şi vrem să repornim economia, să avem o creştere economică şi sustenabilă pentru a putea iar veni cu creşteri de salarii şi pensii”, a precizat preşedintele.