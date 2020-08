Transgaz a finalizat lucrările la ultima Staţie de Comprimare din cadrul proiectului BRUA – Faza 1

La inaugurare au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Economiei, Virgil Popescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, şi alţi directori executivi ai companiei.

Staţia de comprimare gaze naturale de la Bibeşti este cea de-a treia şi ultima staţie de comprimare din cadrul proiectului BRUA Faza 1, pe care Transgaz o pune în funcţiune, după ce, în anul 2019, au fost inaugurate şi puse în funcţiune staţiile de comprimare gaze naturale de la Jupa-jud. Caraş Severin (30 septembrie

2019) şi Podişor-jud. Giurgiu (31 octombrie 2019).

Scopul staţiei de comprimare gaze naturale Bibeşti îl constituie comprimarea gazelor naturale în vederea compensării pierderilor de presiune care sunt inerente procesului de transport al gazelor naturale. Staţia este bidirecţională putând comprima gaze atât către direcţia Podişor/Giurgiu cât şi către direcţia Jupa/Nădlac.

Staţia de Comprimare gaze naturale de la Bibeşti este o instalaţie tehnologică interconectată la următoarele conducte magistrale de gaze: Dn 32” STC Podişor – STC Bibeşti, Dn 32” STC Bibesti – STC Jupa, Dn 20” STC Bibeşti - NT Hurezani.

„Am lucrat mereu pe mai multe fronturi, BRUA fiind unul dintre cele mai importante proiect e ale noastre, dar nici pe departe singurul. Am lucrat în paralel şi la gazoductul UngheniChişinău, proiect geostrategic pentru România şi Republica Moldova şi pe care, după cum ştiţi, l-am pus în funcţiune la finele lunii iulie, conform angajamentelor asumate”, a declarat Ion Sterian.

STC Bibeşti face parte din Proiectul BRUA - Faza 1, care este pe lista Proiectelor de Interes Comun (PCI- 7.1.5) ale Uniunii Europene şi se dezvoltă în contextul necesităţii diversificării surselor de gaze în ţările din UE. Proiectul BRUA - Faza 1 are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum şi facilitarea transportului de gaz Caspic către pieţele din Europa Centrală şi de Est.

Proiectul BRUA-Faza 1 a beneficiat de un grant din partea Uniunii Europene de aprox.179 milioane euro pentru realizarea investiţiei ce va asigura accesul la noi surse de gaze naturale precum şi facilitarea transportului de gaze naturale din Marea Caspică către pieţele din Europa Centrală şi de Est. Proiectul se dezvoltă in contextul necesităţii diversificării surselor de gaze în ţările din UE şi asigură capacităţi de transport bidirecţional de 1,5 miliarde de metri cubi pe an în/din direcţia Bulgaria şi 1,75 miliarde de metri cubi pe an în/din direcţia Ungaria.

Execuţia lucrărilor la cele 3 staţii de comprimare, incluzând şi STC Bibeşti a fost realizată de Asocierea INSPET SA (LIDER) – PETROCONST SA – MOLDOCOR SA – HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL – IRIGC IMPEX SRL – SUTECH SRL – TIAB SA – ROCONSULT TECH SRL.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 16 aprilie 2018. Lucrările de execuţie aferente STC Bibeşti au fost influenţate de necesitatea realizării în avans a lucrărilor de diagnostic arheologic intruziv şi lucrărilor de cercetare preventivă. Astfel, pe o suprafaţă de aproximativ 12400 mp ( aprox. 30% din suprafaţa totală a staţiei) s-au executat lucrări doar după realizarea cercetării preventive. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică a fost emis la începutul lunii decembrie 2018.

Caracteristici şi parametri tehnici ai Staţiei de Comprimare Bibeşti

Principalii parametrii de operare ai Staţiei de comprimare gaze STC Bibeşti sunt:

- Presiune de aspiratie: 20 barg - 40 barg.

- Presiune de refulare: 30 barg - 60 barg.

- Debit de gaze comprimate: 282 500 Sm3/h.

STC Bibeşti include două Unităţi de Comprimare a Gazelor (una în funcţiune şi una de

rezervă) fabricate de firma SOLAR TURBINES din SUA având o putere de 4,6 MW/buc fiecare

şi compusă din:

- Compresor centrifugal SOLAR C40, care are drept scop creşterea presiunii gazelor în vederea

transportului.

- Turbina de gaze SOLAR CENTAUR 50, care este motorul de acţionare al compresorului

centrifugal.

Prin montarea suplimentară a unei Unităţi de Comprimare, in viitor, staţia de comprimare va

putea comprima un debit de gaze de până la 565 000 Sm3/h.

VALOAREA INVESTIŢIEI STC BIBEŞTI - 39,08 milioane Euro

Realizarea infrastructurii BRUA Faza 1 va ridica nivelul de securitate energetică a României

prin asigurarea, în perspectivă a accesului la surse şi rute diversificate pentru aprovizionarea

cu gaze şi a interconectării la piaţa energetică regională şi europeană.

