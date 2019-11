Teodorovici: Eu sunt Al Capone cum e Cîţu şeful FBI. Nu avem gaură la buget

"Vasile Cîţu a avut o tentativă de conferinţă de presă. Dacă ar fi să ne luăm după ce a zis ministrul de Finanţe Vasile Cîţu ar trebui să mă prezint în faţa dumneavoastră ca Eugen Teodorovici, alias Al Capone, dar sunt Al Capone cum Vasile Cîţu e şeful FBI. Dincolo de glumă, o discuţie serioasă pe situaţia economică a României ar trebui să aibă în vedere datele pe care Ministerul de Finanţe ar trebui să le prezinte astăzi.

Vreau să-mi prezint mâhnirea faţă de faptul că domnul Vasile Cîţu nu ştie să citească un buget şi mai ales felul în care dânsul a ales astăzi să se prezinte ca ministru de Finanţe. Sper ca până la discuţiile oficiale cu partenerii internaţionali dânsul sa dea dovadă de înţelepciune şi înţelegere în sensul că reprezintă interesele acestei ţări mai presus de orice," a spus Eugen Teodorovici

„Dl Vasile Cîţu a prezentat parţial sau trunchiat situaţia. O putea lua de pe site-ul MFP, pentru a vedea exact execuţia pe fiecare an în parte.

Nu există niciun fel de gaură în bugetul de stat.

La veniturile ANAF, pentru că s-a referit la colectarea ANAF-ului. Veniturile colectate în primele 10 luni sunt de 226,1 miliarde de lei, o depăşire cu 12,2%. Creşterea în PIB a fost de 0,6%”, a spus Teodorovici.

"Deficitul la 9 luni trebuia să fie 2,28%, execuţia la 9 luni este 2,60%. Azi, vă prezint execuţia la 10 luni, exact cum mi-a predat-o domnul Teodorovici (fostul ministru al Finanţelor, n.r.), 2,84%. Este exact ceea ce am preluat eu, la 2,84%, mai mult decât trebuia să fie la sfârşitul anului (...) Deficitul astăzi, aşa cum arată situaţia, dacă nu facem nimic, deficitul bugetar este în jur de 4%, mai precis peste 4%", a spus Cîţu.

Florin Cîţu, a declarat că va sesiza organele penale în privinţa trioului Dragnea, Vâlcov şi Teodorovici, privind crearea unui grup infracţional organizat, legat de modul în care au gestionat bugetul statului.

"Am stat şi m-am uitat să văd care e situaţia datelor reale. Am avut dsicuţii şi cu partenerii internaţionali. Ca o concluzie: cam tot ce am găsit a depăşit cele mai pesimiste aşteptări. Am aflat că situaţia reală nu era cunoscută sau anticipată nici de partenerii noştri internaţionali. România în ultimii 3 ani a fost condusă după 2 bugete. A fost un buget, cel prezentat în Parlament, şi un al doilea care avea toate informaţiile reale, petnru finaţarea baronilor locali. Metodă folosită de Al Capone, de a avea un registru pentru Fisc şi unul pentru el", a spus Cîţu, precizând că va sesiza organele organele de cercetare penală pentru constituirea unui grup infracţional organizat.

"Totul a fost premeditat. Tot ce a fost în ultimii trei ani a fost premeditat. Pe de o parte aveam câteva indicii prin faptul că îşi dădeau tot felul de derogări de la legea responsabilităţii fiscale şi aşa mai departe, azi avem indicii la cum au fost folosiţi banii în buget. Un lucru foarte grav e că în ultimii 3 ani au fost afectate fundamentele economiei româneşti", a afirmat ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, datele din buget au fost schimbate după plac, de multe ori, discreţionar, în detrimentul populaţiei şi spre folosul baronilor PSD.

"Bugetul naţional a fost transformat dintr-un instrument de susţinere a economiei într-un instrument în slujba partidului. Un mod prin care aceşti bani erau transferaţi pentru interese de partid, de fapt intrumentul era rectificarea bugetară. La începutul anului vedeai că bugetul era dimensionat OK, erau bani pentru incestiţii, şcoli şi aşa mai departe. Rectificările bugetare luau aceşti bani şi îi transferau către interesele de partid. Nu se putea face acest lucru fără complicitatea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi fără câteva artificii contabile care aranjau lucrurile. Dragnea, Vâlcov şi Teodorovici stiau că banii nu vor ajunge la investiţii", a precizat Florin Cîţu.