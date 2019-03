Spitalele regionale nu vor fi construite din bani europeni, ci din cei 2% pentru Apărare. Acuzaţii: Teodorovici face jocul Rusiei şi slăbeşte NATO în Europa de Est

Eugen Teodorovici susţinea joi că a semnat un memorandum pentru construirea a două spitale regionale, la Constanţa şi Craiova, care vor fi atât publice, cât şi cu caracter militar, deoarece se vor afla în zone cu baze militare NATO. Spitalele nu vor mai fi construite din fonduri europene, ci banii vor veni din cei 2% din produsul intern brut alocat Apărării, spunea ministrul Finanţelor.

„Avem locaţiile identificate, banii vor fi prevăzuţi în bugetul Ministerului Apărării, vor face parte din cei 2% pentru apărare. La rectificare completăm sumele necesare, dacă va fi nevoie”, a declarat Eugen Teodorovici, potrivit HotNews.ro. El a ţinut să sublinieze: „Am să mă implic chiar personal în a sprijini cele două ministere - al Sănătăţii şi al Apărării”.

Tedorovici spunea că memorandumul va fi aprobat în şedinţa de Guvern de vineri, însă pe lista actelor normative aprobate de Executiv se regăsesc patru memorandumuri, dar niciunul referitor la spitalele regionale.

„Am semnat chiar un memorandum pentru două spitale regionale. Constanţa şi Craiova vor intra mâine (astăzi, n.r.) în şedinţa de Guvern şi sperăm ca în acest an - în acest an, atenţie! - să înceapă construcţia celor două spitale, care se fac într-un alt sistem: acord Guvern - Guvern. Sunt două state, se află mâine la Bucureşti unul dintre reprezentanţii celor două state, Turcia, cu care se face unul dintre cele două spitale, la Constanţa. În acest an eu mi-am fixat ca obiectiv să înceapă construcţia celor două spitale regionale, de ultimă generaţie. Sunt deja construite în alte părţi, nu facem, nu inventăm nimic, efectiv se ia proiectul tehnic şi se construieşte în România, ca să nu mai pierdem timp pe licitaţii de proiecte tehnice si altele”, a declarat Teodorovici, la o conferinţă a medicilor de familie unde a participat alături de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

PSD a promis, în campania electorală din 2016, că va construi opt spitale regionale şi un spital „gigant, după modelul AKH Viena”, dar „mai mare” în Bucureşti. Construcţia acestor spitale trebuia să înceapă în anul 2017, dar s-a amânat pe termen nedeterminat. De asemenea, numărul spitalelor regionale care ar urma să fie construite a scăzut, între timp, de la opt la doar trei.

Mureşan: Teodorovici face agenda Rusiei şi refuză banii europeni

Europarlamentarul Siegfried Mureşan l-a acuzat pe Eugen Teodorovici că, prin această mişcare, face jocul Rusiei şi să slăbeşte NATO în Europa de Est.

„De ce refuză Teodorovici să construiască spitalele regionale din fonduri europene primite gratis de la Uniunea Europeană şi preferă să le facă din banii românilor şi cu sprijinul Turciei? Simplu. În primul rând, Guvernul nu a construit niciun spital din fonduri europene, deşi este prevăzută finanţarea lor în Acordul de Parteneriat, fiindcă nu pot şi nici nu vor. Ca să construieşti spitale din fonduri europene trebuie să respecţi norme şi standarde europene şi trebuie să fii transparent cu banii cheltuiţi. Guvernul PSD - ALDE nu vrea aşa ceva. Aşa că dă cu piciorul la fondurile europene gratis şi le face din banii românilor şi în parteneriat cu Turcia fiindcă pe dictatorul Erdogan nu îl interesează standardele şi transparenţa banilor”, explică Mureşan.

În al doilea rând, spune el, Teodorovici „face agenda Rusiei fiindcă, în loc să construiască spitalele din banii europeni nerambursabili alocaţi ţării noastre, vrea să le construiască din alocarea de 2% pentru apărare prevăzută în angajamentul cu NATO”.

„Practic încalcă un angajament strategic de securitate faţă de partenerii noştri europeni şi americani. Avem fonduri europene pentru spitale, nu era necesar să ia de la Apărare. El refuză banii europeni şi ia de la Apărare ca să facă spitale cu prietenul lui Putin, Erdogan. Asta înseamnă să faci jocul Rusiei şi să slăbeşti NATO în Europa de Est”, conchide europarlamentarul.

PNL cere demisia lui Teodorovici

PNL a cerut vineri demisia ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru propunerea de a construi spitalele din banii alocaţi Apărării. „Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a propus Guvernului spre adoptare un memorandum pentru a construi două spitale regionale la Craiova şi Constanţa din bugetul Ministerului Apărării Naţionale de 2% din PIB. E un alt demers iresponsabil al guvernării PSD-ALDE de atac la capacitatea de înzestrare a Armatei şi la ordinea publică şi siguranţa naţională. Ministrul Teodorovici, prin această propunere pe care a înaintat-o Guvernului, ia apărarea şi serveşte interese potrivnice României. (...) Cerem demisia ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, atât pentru această propunere scandaloasă ce afectează bugetul Apărarii naţionale, conform angajamentelor României în cadrul Alianţei NATO, precum şi pentru debandada provocată în economie prin adoptarea Ordonanţei 114”, a afirmat purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Dancă.

