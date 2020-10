Românii au fost principalii turişti străini pe litoralul bulgăresc

Potrivit statisticilor oficiale din Bulgaria, ţara vecină a fost vizitată, în primele 8 luni ale acestui an, strict în scop turistic, de 216.033 de români, dintr-un total de 641.856 de concetăţeni care au călătorit pentru diverse scopuri (inclusiv afaceri, vizite la prieteni şi rude etc.). Dacă în iunie, din cauza pandemiei covid-19, pe litoralul bulgăresc au ajuns doar 9.254 de turişti români, numărul acestora a crescut la 58.313 în iulie şi la 110.190 în august.

Ca o comparaţie cu anii precedenţi, în iunie 2019, 33.033 de turişti români au vizitat Bulgaria, în iulie 2019 – 64.555, iar în august 2019 – 148.113. După cum se observă, diferenţa nu este foarte mare pentru vârful de sezon, în pofida pandemiei. Dacă mergem cu un an în urmă, în 2018, cifrele turiştilor români au fost următoarele: iunie – 59.880, iulie – 114.048, respectiv august – 137.258. Deci se observă, încă de anii trecuţi, o tendinţă de creştere a preferinţei turiştilor români faţă de litoralul bulgăresc pentru luna august şi ultima parte a sezonului.

Dacă luăm ca reper luna de vârf august, în acest an au fost cu 25,6% mai puţini turişti români pe litoralul bulgăresc. În total, pentru perioada iunie – august, scăderea numărului de turişti români este de 27,5%, destul de ponderată ţinând cont că majoritatea turiştilor au început să călătorească în Bulgaria mai ales după 1 iulie.

Pe primele 8 luni ale acestui an, scăderea incoming-ului pentru Bulgaria a fost de dramatică, de 78,8%, numărul turiştilor străini scăzând de la 4.551.947 în perioada amintită de anul trecut la 1.011.051 în acest an.

Câţi români au vizitat litoralul românesc

Travel Planner a efectuat, în premieră, şi o comparaţie cu numărul de turişti români care au optat pentru litoralul românesc, tot în perioada iunie – august, cifrele fiind furnizate de către Institutul Naţional de Statistică. În august 2020, 377.536 de turişti români au fost pe litoralul românesc, faţă de 404.846, câţi au fost anul precedent, scăderea fiind de 6,75%. Pentru toată perioada iunie – august 2020, 762.362 de turişti români au optat pentru litoralul românesc, respectiv pentru perioada similară a anului 2019, 917.909, scăderea fiind de 27% faţă de anul precedent. Ca pondere a turiştilor români care au ales turismul intern în această vară, litoralul românesc a câştigat câteva procente faţă de anul precedent. În concluzie, observăm o similaritate mare între opţiunile românilor pentru litoralul românesc şi cel bulgăresc.

Topul turiştilor pe litoralul bulgăresc

Însă cea mai mare surpriză a statisticilor este aceea că românii au asigurat cei mai mulţi turişti străini pe litoralul bulgăresc, fireşte, după cei autohtoni. Iată topul turiştilor care au vizitat litoralul vecin în perioada iunie – august 2020:

Iunie Iulie August Total Bulgaria 74347 295643 458950 828940 România 9254 58313 110190 177757 Germania 3606 24836 23158 51600 Ucraina 178 15452 33202 48832 Polonia 472 18262 25311 44045 Serbia 19347 19026 2776 41149 Franţa 438 3253 6200 9891 UK 326 774 2599 3699 Rusia 236 1564 1429 3229 Olanda 133 1867 926 2926 Danemarca 82 846 153 1081 Suedia 31 264 387 682 Norvegia 63 74 402 539

Pe primele 8 luni ale anului 2020, Bulgaria a fost vizitată de 1.011.051 de turişti străini, dintre care 216.033 au fost români, ceea ce reprezintă o pondere de 21,36% din total. În schimb, dacă ne raportăm strict la sezonul estival (lunile iunie, iulie şi august), dintr-un total de 450.474 de turişti străini, statisticile au înregistrat 177.757 de români, ceea ce reprezintă o pondere de 39,46%.

De pe celelalte pieţe, Bulgaria a suferit scăderi dramatice pentru perioada iunie - august. De exemplu, dinspre Germania scăderea a fost de 85,7% faţă de anul precedent, dinspre Polonia – 80%, dinspre Ucraina – 83,5%, dinspre Franţa – 86,5%, dinspre Olanda 95,75%, dinspre Marea Britanie – 98%, iar dinspre Rusia, de 99%. De la niveluri de zeci sau sute de mii de turişti pe an, cât soseau în mod tradiţional, în acest sezon, de pe multe dintre pieţele ţintă au mai venit doar câteva mii de turişti. Deci putem spune că românii au salvat litoralul bulgăresc, deşi au preferat, în continuare, şi litoralul românesc.

Ce staţiuni preferă românii

Raportat la regiunile Bulgariei, statisticile oficiale pentru luna iulie indică principalele municipalităţi pentru care au optat turiştii români:

1. Varna: 33.213 (include staţiunile Nisipurile de Aur, Sf. Constantin şi Elena)

2. Nessebar: 25.244 (include staţiunile Sunny Beach, Nessebar, Obzor şi Sveti Vlas)

3. Balcik: 17.226 (include staţiunea Albena)

Tot în luna iulie, 246 de turişti români au înnoptat în staţiunea montană Bansko, iar 127 de turişti în municipalitatea Samokov, unde se află şi staţiunea montană Borovets.

„Observăm că Bulgaria a primit, din România, cei mai mulţi turişti străini în sezonul care tocmai a trecut. Ne bucură faptul că statisticile oficiale subliniază estimările noastre. Practic, putem spune că, în acest an, românii au salvat şi turismul bulgăresc, nu doar turismul intern. La mare distanţă de noi au mai sosit turişti din Polonia, Germania, Cehia, Marea Britanie, Olanda, Franţa şi Ucraina. Pe de altă parte, am colaborat foarte bine cu hotelierii şi cu partenerii din Bulgaria şi am reuşit să depăşim cu bine problemele şi restricţiile generate de pandemie. Dacă în perioada martie – mai ne-am confruntat cu o luptă pentru supravieţuire, în iunie – iulie a fost o perioadă de incertitudine. În schimb, a urmat o explozie în luna august şi în prima parte a lunii septembrie, care a redresat destul de mult situaţia, cel puţin pentru piaţa românească”, declară Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner.