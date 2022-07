Havrileţ, OMV Petrom: România nu va avea nevoie să importe gaze la iarnă, nici măcar în zilele geroase

„Din experienţa anterioară, într-o zi de frig extrem, România a consumat 75 de milioane de metri cubi de gaze. Acest consum se asigura în jur de 25 de milioane din producţia internă şi în jur de 25-30 de milioane din sistemul de depozitare intern. Deci în total sunt 55 de milioane. Până la 75 de milioane, diferenţa se asigura din import", a spus Havrileţ, care a fost secretar de stat în Ministerul Energiei şi preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie.

Potrivit acestuia, la iarnă, importul nu mai este o sursă sigură şi putem chiar să luăm în calcul faptul că nu va mai exista deloc.

"Din fericire, un operator care produce gaze naturale din Marea Neagră, Black Sea Oil and Gas, a lansat în iunie producţia, care se cifrează undeva la 25 de milioane şi efectiv am putea închide total independent consumul intern al unei zi de frig extrem în România fără ajutorul importurilor", a mai spus Havrileţ, potrivit Agerpres.

El a amintit şi situaţia în care, dacă o ţară din UE are nevoie de ajutor în aprovizionare, restul trebuie să o ajute.

"Dar deocamdată Black Sea Oil and Gas poate suplini gazele pe care le aduceam din import. Dacă Legea offshore din 2013-2014 ar fi avut elemente corecte faţă de investitori, în acest an sau chiar de la începutul anului 2019 am fi putut avea o importantă producţie de gaze din Marea Neagră şi acum am fi putut vedea ce înseamnă acest lucru şi care este efectul în Produsul Intern Brut şi în dezvoltarea societăţii", a adăugat Havrileţ.