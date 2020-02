Programul Rabla 2020. AFM a început programul de selecţie a producătorilor şi dealerilor auto

„Având în vedere succesul Programelor Rabla şi Rabla Plus, Administraţia Fondului pentru Mediu depune toate eforturile pentru lansarea celor două linii de finanţare în luna martie 2020, cunoscute fiind aşteptările pe care acestea le creează. În sensul celor expuse, estimăm că sesiunea de validare a producătorilor/dealerilor în cadrul programelor va putea fi lansată în perioada 2 - 6 martie 2020, sens în care invităm solicitanţii să pregătească dosarele de validare, având la bază documentele şi informaţiile din cuprinsul proiectelor de ghiduri postate pentru consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor”, precizează instituţia.

Potrivit proiectului de Ordin de ministru privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, postat în consultare publică pe site-ul ministerului de resort, acesta are caracter multianual, se aplică la nivel naţional şi se desfăşoară în perioada 2020-2024. Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu, iar cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, cu excepţia motocicletelor, pentru care prima de casare va fi de 3.500 lei.

De asemenea, Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aflat în dezbatere pe pagina de Internet a MMAP, prevede că ecotichetul acordat va fi în cuantum de până la 45.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric, cu excepţia motocicletelor.

Totodată, se mai poate acorda un tichet de 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru cumpărarea unui autovehicul nou electric hibrid (excepţie motocicletele), care generează o cantitate de emisii de CO2 de maximum 50 g/km, în regim de funcţionare mixt. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a anunţat, la jumătatea lunii februarie, că Programele „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus” vor avea, în acest an, un buget total de 545 de milioane de lei, din care 140 de milioane de lei pentru achiziţia de maşini electrice sau hibrid plug-in.

„Pentru Rabla Clasic investim un buget mai mare decât anul trecut, 405 milioane de lei. Această sumă ne va permite să creştem la 60.000 numărul maşinilor uzate pe care le vom scoate din trafic. Românii care vor să fie pe lista celor 60.000 de beneficiari trebuie să ştie că valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei, aproximativ 1.350 de euro. Această primă poate să crească cu încă 1.000 de lei dacă maşina nou cumpărată se înscrie în pragul de emisie de 96 grame de CO2. Am introdus un ecobonus nou în Rabla Clasic, valoarea lui fiind de 1.000 de lei adăugaţi la prima de casare, ce se poate cumula cu prima de casare în cazul în care maşina nouă cumpărată este una cu sistem GPL, mult mai puţin poluantă cu mediul înconjurător. Noutăţile nu se opresc aici. Am decis inclusiv creşterea ecobonusului pentru maşinile hibride convenţionale, cele care nu se încarcă la priză, de la 1.700 de lei la 2.500 de lei”, a spus Alexe.

Acesta a adăugat că persoanele care vor achiziţiona un autovehicul electric prin Rabla Plus nu vor avea dreptul că înstrăineze bunul pe o perioadă de cel puţin an an.

Ediţia 2020 a Programului Rabla, cu cele două extensii, va fi lansată în cursul lunii martie, la Craiova, la uzina Ford, a menţionat Costel Alexe.

De la înfiinţarea Programului „Rabla”, cel puţin 600.000 de autovehicule au fost scoase din uz şi circa 550.000 de autovehicule noi au fost achiziţionate.